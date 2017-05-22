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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Дума Тольятти выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Борисовича Матвеева

22 мая 2017 14:24
186
В Тольятти в ночь с 21 на 22 мая скоропостижно оборвалась жизнь Виталия Борисовича Матвеева - президента Торгово-промышленной палаты Тольятти.
В Тольятти в ночь с 21 на 22 мая скоропостижно оборвалась жизнь Виталия Борисовича Матвеева - президента Торгово-промышленной палаты Тольятти.

Виталий Борисович активно участвовал в развитии малого и среднего бизнеса, в реализации проекта Территории опережающего социально-экономического развития, в поддержке предпринимателей города. Он активно занимался общественно значимой для города деятельностью.

Виталий Борисович входил в состав Общественной палаты г.о. Тольятти, являясь членом комиссии по вопросам экономики, промышленности и предпринимательства.

К своей работе подходил ответственно, профессионально. Всегда имел независимую позицию по разным вопросам.

Ему было всего 49 лет. Депутатский корпус и аппарат Думы г.о. Тольятти скорбят и выражают свои глубокие соболезнования родным и близким В.Б. Матвеева. 
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