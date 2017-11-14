Дума Тольятти предусмотрела средства на новогоднее украшение Комсомольского района
14 ноября 2017 10:58
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Перед обсуждением предложенных администрацией города поправок в ходе заседания Думы, вопрос всесторонне проработали профильные депутатские комиссии.
Комиссия по городскому хозяйству согласилась с необходимостью предусмотреть в бюджете текущего года средства в сумме 7,3 млн рублей на приведение муниципального жилого дома по адресу: ул. Пугачевская, д. 40 в состояние, пригодное для проживания. Объект простаивает два года по ряду причин, которые депутаты неоднократно выясняли, поднимая вопрос о том, когда же все-таки начнется распределение квартир для льготников. На фоне банкротства застройщика, уголовных дел, обысков в администрации города вопрос со скорейшим распределением жилья среди бюджетников не теряет своей актуальности. Депутаты рассчитывают, что дополнительные средства ускорят этот процесс.
Вместе с этим парламентарии предусмотрели 5,8 млн рублей на уточнение проекта реконструкции и строительства магистральной улицы Офицерской на отрезке от Южного шоссе до улицы Ворошилова. Корректировка проекта потребовалась в связи с изменением технических условий, полученных от энергетиков, и необходимостью учесть построенный ранее проезд вдоль 18а квартала Автозаводского района. Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель обратил внимание коллег по депутатскому корпусу, что строительство этой улицы входит в План мероприятий 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ.
В ходе заседания заместитель председателя Думы Николай Остудин, в округе которого находится эта территория, спросил представителей администрации – не помешают ли эти корректировки тому, чтобы работы по строительству начались в 2018 году. Город рассчитывает получить на него средства из вышестоящих бюджетов. Как выяснилось, уточненный проект необходим для того, чтобы претендовать на это финансирование.
Комиссия по социальной политике, которая также рассматривала поправки на своем заседании, поддержала предложение выделить дополнительные средства на единовременную выплату к памятной дате России – Дню Героев Отечества 9 декабря.
Кроме того, вновь встал вопрос с новогодним оформлением города. В бюджете на эти цели отражено порядка 5 млн рублей, это больше суммы прошлого года. Парламентарии неоднократно указывали на необходимость создания праздничного настроения в городе. Принятым решением о внесении изменений в бюджет уточнены средства на эти цели. В частности, направлено свыше полумиллиона рублей на монтаж новогоднего оформления и иллюминации в парке Комсомольского района и на праздничных площадках в микрорайонах Фёдоровка, Шлюзовой и Портовый. Ранее, в сентябре 2017 года депутаты запланировали средства на украшение основных городских праздничных объектов. Теперь, как и планировалось ранее, все площадки Тольятти, где пройдут массовые гуляния на Новый год и Рождество, будут украшены.
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