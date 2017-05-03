Дмитрий Микель вручил пожарным благодарственные письма Думы г.о. Тольятти

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Председатель Думы г.о. Тольяттипосетил традиционное торжественное мероприятие по случаю Дня пожарной охраны, состоявшееся на базе «31-го отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области», поблагодарил от лица депутатов пожарных за их нелёгкий труд и вручил благодарственные письма Думы тем, кто особо отличился в службе.Демонстрируя каждый день верность долгу и высочайший профессионализм на примере своей, во многом героической, службы, коллектив местного пожарного гарнизона не забывает в свой праздник о социальной ответственности. Тольяттинские пожарные ежегодно в апреле организуют для школьников экскурсии в пожарные части города, рассказывают подрастающим поколениям о профессии пожарного, показывают технику, которую используют для спасения людей и тушения огня. В нынешнем году программу предпраздничных мероприятий дополнила посадка деревьев – руководители «31-го отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области», базирующегося в Тольятти, ко Дню пожарной охраны высадили в Парке Победы еловую аллею.Председатель Думы г.о. Тольятти от имени городского парламента и жителей города поблагодарил пожарный гарнизон за профессиональную службу и пожелал успехов в труде.Тушение пожаров и ликвидация чрезвычайных ситуаций требуют от пожарных отличной профессиональной подготовки, мужества и стойкости. Все эти качества они проявляют каждый день, что свидетельствует о преданности профессии и высочайшей компетентности. За многолетний добросовестный труд по защите населения и территории Тольятти от пожаров благодарственными письмами Думы г.о. Тольятти были отмечены начальник дежурной смены службы пожаротушения Максим Кульбачный и руководители пожарно-спасательных частей города: Евгений Ледяев, Андрей Шеховцов, Александр Радаев.