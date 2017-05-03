Дмитрий Микель вручил пожарным благодарственные письма Думы г.о. Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Полицейские убедительно просят очевидцев случившегося и граждан, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, обращаться в ОГИБДД Отдела МВД России по Жигулевску.
В Жигулевске разыскивают водителя, сбившего на переходе мужчину и скрывшегося с места ДТП
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. После оказания медицинской помощи мальчик отпущен домой.
В Отрадном водитель автомобиля «Toyota Corolla» сбил 9-летнего велосипедиста на тротуаре
При разработке и принятии нового логотипа Политеха было учтено мнение и преподавателей, и студентов.
Решен вопрос о ребрендинге Самарского государственного технического университета
Холдинг «РЖД» с 1 по 10 мая предоставит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ) в поездах дальнего следования во внутрироссийском сообщении, а также в высокоскоростных поездах «Сапсан».
РЖД: Пассажиров-ветеранов Великой Отечественной войны поздравят с праздником в поездах и на вокзалах
В рамках игры команды-участники пройдут по заранее спланированному маршруту в парке, где на каждой из 10 точек необходимо будет разгадать загадки, посвященные героям Великой Отечественной войны.
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом квесте «За мной Россия!»
Минкомсвязь рассчитывает запустить сети 5G в российских городах с населением более 1 млн человек к 2020 году. Сначала это будут восемь городов, через пять лет их число удвоится.
СМИ узнали о сроках запуска сетей 5G в российских городах-миллионниках
Фестиваль приурочен ко дню святых Жен-Мироносиц как вселенского женского праздника.
В Самаре состоялся фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Которые он собирался сбыть.
У самарца изъяли почти семь килограммов синтетических наркотиков
сегодня  Среда, 3 мая, 16:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/05:
USD 56.95
-0.03
EUR 62.15
0.11
Искать
Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Дмитрий Микель вручил пожарным благодарственные письма Думы г.о. Тольятти

3 мая 2017 12:59
91
Дмитрий Микель вручил пожарным благодарственные письма Думы г.о. Тольятти
Он поблагодарил пожарный гарнизон за профессиональную службу и пожелал успехов в труде.

Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель посетил традиционное торжественное мероприятие по случаю Дня пожарной охраны, состоявшееся на базе «31-го отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области», поблагодарил от лица депутатов пожарных за их нелёгкий труд и вручил благодарственные письма Думы тем, кто особо отличился в службе.

Демонстрируя каждый день верность долгу и высочайший профессионализм на примере своей, во многом героической, службы, коллектив местного пожарного гарнизона не забывает в свой праздник о социальной ответственности. Тольяттинские пожарные ежегодно в апреле организуют для школьников экскурсии в пожарные части города, рассказывают подрастающим поколениям о профессии пожарного, показывают технику, которую используют для спасения людей и тушения огня. В нынешнем году программу предпраздничных мероприятий дополнила посадка деревьев – руководители «31-го отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области», базирующегося в Тольятти, ко Дню пожарной охраны высадили в Парке Победы еловую аллею.
Председатель Думы г.о. Тольятти от имени городского парламента и жителей города поблагодарил пожарный гарнизон за профессиональную службу и пожелал успехов в труде.

Тушение пожаров и ликвидация чрезвычайных ситуаций требуют от пожарных отличной профессиональной подготовки, мужества и стойкости. Все эти качества они проявляют каждый день, что свидетельствует о преданности профессии и высочайшей компетентности. За многолетний добросовестный труд по защите населения и территории Тольятти от пожаров благодарственными письмами Думы г.о. Тольятти были отмечены начальник дежурной смены службы пожаротушения Максим Кульбачный и руководители пожарно-спасательных частей города: Евгений Ледяев, Андрей Шеховцов, Александр Радаев.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
430
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
673
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
571
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
414
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
499
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
944
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1374
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1189
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3158
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3109
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3360
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
2859
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
2879
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3507
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
2843
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3294
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3042
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3144
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3093
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
2882
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2577
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
2917
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
10874
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3314
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2646
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2222
В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
 Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
2803
В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
 В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3205
Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
 Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
2753
  • 31 августа 2014
В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
11:34 / В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
 Огонь тушили 22 пожарных. Новости Тольятти
3341


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
339
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
864
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1052
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1272
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2590
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1528
Весь список

Фоторепортажи
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
932
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
445
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
880
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2118
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3142
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3229
Весь список

Мероприятия
Самара примет участие во Всероссийском патриотическом квесте «За мной Россия!»
В Самаре наградили лауреатов конкурса рисунков «Мои родители работают в Росгвардии»
Самарцев приглашают к участию во Всероссийском патриотическом квесте
Весь список
Популярное
за сегодня

Открытое письмо руководителя Управления по работе с обращениями граждан Администрации г. Самары Виктора Кузьмина жителям Самары

1438

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

418

Житель Клявлинского района оштрафован за оскорбление сотрудника «Самараэнерго»

399
за неделю

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

2967

В ответ на шутку в эфире "Вечернего Урганта", власти Самары пригласили ведущего помочь в восстановлении деревянных домов

2820

1 мая. Самара. «Да здравствует человек труда!»…«Меркушкина в отставку!»

2212
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда