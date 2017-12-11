Дмитрий Микель вместе с тольяттинцами почтил память героев Отечества

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Первое мероприятие, приуроченное ко Дню героев Отечества, прошло в Автозаводском районе. В 9 утра представители власти, военно-патриотических организаций города, матери погибших в локальных войнах солдат, студенты и просто жители собрались возле памятногознака «Сокол, падающий на крыло» неподалеку от Преображенского собора. После торжественного построения состоялось возложение цветов к памятному знаку. Как кульминации церемонии - запуск в небо белых воздушных шаров.Во всех выступлениях официальных лиц звучал посыл нынешней молодёжи - хранить память о героях, помнить историю страны.Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель, обращаясь к присутствующим, тоже говорил о том, как важно – передавать из поколения впоколения память о подвигах народа. От имени депутатского корпуса тольяттинского парламента на мероприятии были вручены Благодарственные письма Думы. Накануне праздника также прошло торжественное возложение цветов в парке Победы Автозаводскогорайона, к Вечному огню на Площади свободы и к могилам погибших воинов на центральной аллее баныкинского кладбища. Мероприятие с концертом было организовано и в Тольяттинском механическом колледже.В выходные дни мероприятия в честь Дня героев Отечества были проведены и на других площадках нашего города, в частности - в Доме Офицеров на территории ВЧ № 21208, где расквартирована 3-я бригада войск специального назначения.