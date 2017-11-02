Дмитрий Микель прокомментировал грядущие изменения избирательного законодательства

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На заседании общественной комиссии было рассмотрено два вопроса: экспертные заключения по результатам правовых экспертиз избирательного законодательства Самарской области и меры, которые планируется принять для актуализации и приведения в соответствие региональных нормативных актов с федеральным законодательством.Поправки будут внесены в 8 региональных законов, касающихся избирательной системы. Предполагается упростить требования к указанию адреса места жительства избирателя, участника референдума при поддержке выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Адрес места жительства участника избирательного процесса может не содержать каких-либо реквизитов, прописанных законодательно, если это не препятствует его однозначному восприятию.Предлагается исключить пятилетний срок образования избирательных участков, участков референдума, а также внести уточнения по вопросу об отстранении члена УИК, наблюдателя или иного лица из помещения для голосования на основании решения суда по месту нахождения участковой избирательной комиссии. Будут поправлены и требования к сведениям в агитационном печатном материале об адресе лица, изготовившего и заказавшего такой материал. Ранее многие из таких формальных требований становились поводом дляпродолжительных разбирательств.В ходе заседания комиссии было отмечено, что все предложения по вопросам избирательного законодательства, всегда внимательно изучаются с участием представителей общественности и депутатов областного законодательного собрания.Комментируя итоги работы комиссии, председатель Думы сказал: «Законопроект, который был представлен на обсуждение общественности и депутатов не вносит каких-то радикальных изменений в избирательное законодательство, а лишь ликвидирует некоторые пробелы. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральными требованиями. Он прошёл антикоррупционную экспертизу и в ближайшее время будет рассмотрен нашими коллегами на заседании профильного комитета Самарской губернской Думы», сообщает пресс-служба Дум г.о. Тольятти.