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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Дмитрий Микель прокомментировал грядущие изменения избирательного законодательства

2 ноября 2017 14:28
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На заседании общественной комиссии было рассмотрено два вопроса: экспертные заключения по результатам правовых экспертиз избирательного законодательства Самарской области и меры, которые планируется принять для актуализации и приведения в соответствие рег
31 октября в Самарской губернской думе прошло заседание общественной комиссии по изучению практики применения избирательного законодательства. Наряду с экспертами из структурных подразделений Министерства юстиции РФ, регионального Правительства, областного избиркома, прокуратуры Самарской области, депутатами областного парламента и Думы Самары в работе комиссии на постоянной основе участвуют председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель и председатель комиссии по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики Константин Кузнецов.

На заседании общественной комиссии было рассмотрено два вопроса: экспертные заключения по результатам правовых экспертиз избирательного законодательства Самарской области и меры, которые планируется принять для актуализации и приведения в соответствие региональных нормативных актов с федеральным законодательством.

Поправки будут внесены в 8 региональных законов, касающихся избирательной системы. Предполагается упростить требования к указанию адреса места жительства избирателя, участника референдума при поддержке выдвижения кандидата, списка кандидатов, инициативы проведения референдума. Адрес места жительства участника избирательного процесса может не содержать каких-либо реквизитов, прописанных законодательно, если это не препятствует его однозначному восприятию.

Предлагается исключить пятилетний срок образования избирательных участков, участков референдума, а также внести уточнения по вопросу об отстранении члена УИК, наблюдателя или иного лица из помещения для голосования на основании решения суда по месту нахождения участковой избирательной комиссии. Будут поправлены и требования к сведениям в агитационном печатном материале об адресе лица, изготовившего и заказавшего такой материал. Ранее многие из таких формальных требований становились поводом для
продолжительных разбирательств.

В ходе заседания комиссии было отмечено, что все предложения по вопросам избирательного законодательства, всегда внимательно изучаются с участием представителей общественности и депутатов областного законодательного собрания.

Комментируя итоги работы комиссии, председатель Думы сказал: «Законопроект, который был представлен на обсуждение общественности и депутатов не вносит каких-то радикальных изменений в избирательное законодательство, а лишь ликвидирует некоторые пробелы. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральными требованиями. Он прошёл антикоррупционную экспертизу и в ближайшее время будет рассмотрен нашими коллегами на заседании профильного комитета Самарской губернской Думы», сообщает пресс-служба Дум г.о. Тольятти. 
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