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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Дмитрий Микель принял участие в открытии «Школы муниципального депутата»

26 апреля 2017 16:48
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Выступая перед молодыми коллегами, председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель поделился опытом работы представительного органа местного самоуправления Тольятти.
Данный образовательный проект, организованный Общероссийской общественной организацией «Всероссийский совет местного самоуправления», 21 апреля начал работать в Самаре. Председатель Думы г.о. Тольятти, как заместитель председателя Совета представительных органов городских округов и муниципальных районов в Самарской области и глава Совета тольяттинского отделения этой организации, приветствовал первых слушателей «Школы муниципального депутата» и поздравил их с Днём местного самоуправления, с которым совпала дата запуска проекта, сообщает пресс-центр Думы Тольятти.

«Школа муниципального депутата» работает в областной столице на базе Международного института рынка. В первом потоке обучающихся около 200 человек: молодые депутаты, представители общественных советов и молодёжных организаций.

В настоящее время местному самоуправлению отводится ключевая роль в повышении эффективности всей системы публичной власти. Особое значение в развитии органов местного самоуправления в стране и в нашей области имеет Общероссийская общественная организация «ВСМС». Председатель Думы г.о. Тольятти отметил, что эта организация создавалась с целью создания условий для формирования эффективной системы местного самоуправления. И именно «ВСМС» был одним из основных инициаторов установления праздника «День местного самоуправления». Вся деятельность организации направлена на создание условий, когда каждый гражданин сможет принимать участие в работе органов местной власти в своем городе, поселке, деревне.

В ежегодном послании в декабре 2013 года Президент России В.В. Путин поставил задачу устроить местную власть так, чтобы любой гражданин мог «дотянуться до неё рукой». Об этом не раз говорил губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин. Значительная роль здесь отводится общественным структурам, в частности, советам, члены которых задействованы в решении вопросов, касающихся развития и благоустройства территорий.

Выступая перед молодыми коллегами, председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель поделился опытом работы представительного органа местного самоуправления Тольятти.

«Губернатор неоднократно говорил: нужно приблизить власть к народу, чтобы у людей была реальная возможность участвовать в её работе, - отметил Дмитрий Микель. - В 2013 году в Тольятти - впервые в регионе - были созданы общественные советы районов, и они весьма эффективны. Общественники участвуют во всех проводимых в городе мероприятиях, занимаются вопросами благоустройства и ремонта жилищного фонда». 
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