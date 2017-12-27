Дмитрий Микель представлял Тольятти на VI съезде Всероссийского Совета местного самоуправления
27 декабря 2017 14:37
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Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления» аккумулирует и распространяет по стране лучшие муниципальные практики. Значимость данной организации подчеркивается вниманием, которое оказывает работе ООО «ВСМС»
руководство страны, в том числе Президент. Кстати, именно по поручение главы государства были подготовлены недавние поправки в базовый для органов муниципальной власти федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Президент нацеливает муниципалов на дальнейшее совершенствование института местного самоуправления, активное вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, создание условий истинной демократии на местах.
Глава региона Дмитрий Азаров, комментируя приветственное обращение Владимира Путина к съезду ООО «ВСМС», сказал: «Внимание президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие, которое Совет своей дальнейшей деятельностью будет оправдывать буквально каждый день».
Что касается работы съезда, то участники мероприятия высоко оценили итоги деятельности ООО «ВСМС» в период руководства Дмитрия Азарова. Примечательно, что оценка работы была дана как ходе выступлений на съезде, в частности – со стороны заместителя председателя
Совета Федерации РФ, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, так и в обращении, направленном председателем СФ РФ Валентиной Матвиенко. В числе выступавших на съезде были также министр юстиции РФ Александр Коновалов, замминистра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
Одним из ключевых направлений деятельности Совета стало участие в разработке приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сегодня реализуется в регионах РФ, в том числе и в Самарской области. На финансирование этого проекта в прошлом году в регион было дополнительно направлено более 900 млн рублей. На пост нового руководителя ООО «ВСМС» был избран председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению
и делам Севера Олег Мельниченко, который ранее трудился на посту заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Глава Совета пообещал сохранить преемственность в деятельности организации.
Особого внимания заслуживает ещё одно событие. Участники съезда в торжественной обстановке единогласно поддержали выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах в марте 2018 года. Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель, являющийся с 2009 года руководителем тольяттинской организации Всероссийского Совета местного самоуправления и членом регионального совета ООО «ВСМС», считает, что накопленный организацией опыт работы будет и в дальнейшем использоваться на благо населения нашего города при решении вопросов местного значения.
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