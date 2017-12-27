Дмитрий Микель представлял Тольятти на VI съезде Всероссийского Совета местного самоуправления

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Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного самоуправления» аккумулирует и распространяет по стране лучшие муниципальные практики. Значимость данной организации подчеркивается вниманием, которое оказывает работе ООО «ВСМС»руководство страны, в том числе Президент. Кстати, именно по поручение главы государства были подготовлены недавние поправки в базовый для органов муниципальной власти федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Президент нацеливает муниципалов на дальнейшее совершенствование института местного самоуправления, активное вовлечение граждан в решение вопросов местного значения, создание условий истинной демократии на местах.Глава региона Дмитрий Азаров, комментируя приветственное обращение Владимира Путина к съезду ООО «ВСМС», сказал: «Внимание президента к деятельности ВСМС - это высокая оценка и высокое доверие, которое Совет своей дальнейшей деятельностью будет оправдывать буквально каждый день».Что касается работы съезда, то участники мероприятия высоко оценили итоги деятельности ООО «ВСМС» в период руководства Дмитрия Азарова. Примечательно, что оценка работы была дана как ходе выступлений на съезде, в частности – со стороны заместителя председателяСовета Федерации РФ, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака, так и в обращении, направленном председателем СФ РФ Валентиной Матвиенко. В числе выступавших на съезде были также министр юстиции РФ Александр Коновалов, замминистрастроительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис и председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.Одним из ключевых направлений деятельности Совета стало участие в разработке приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который сегодня реализуется в регионах РФ, в том числе и в Самарской области. На финансирование этого проекта в прошлом году в регион было дополнительно направлено более 900 млн рублей. На пост нового руководителя ООО «ВСМС» был избран председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлениюи делам Севера Олег Мельниченко, который ранее трудился на посту заместителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Глава Совета пообещал сохранить преемственность в деятельности организации.Особого внимания заслуживает ещё одно событие. Участники съезда в торжественной обстановке единогласно поддержали выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на выборах в марте 2018 года. Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель, являющийся с 2009 года руководителем тольяттинской организации Всероссийского Совета местного самоуправления и членом регионального совета ООО «ВСМС», считает, что накопленный организацией опыт работы будет и в дальнейшем использоваться на благо населения нашего города при решении вопросов местного значения.