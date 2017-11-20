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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Дмитрий Микель представит интересы Тольятти в правлении Ассоциации городов Поволжья

20 ноября 2017 09:40
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Дмитрий Микель представит интересы Тольятти в правлении Ассоциации городов Поволжья Основные усилия Ассоциации в предстоящий период будут сосредоточены, как и прежде, на развитии сотрудничества между городами.
Основные усилия Ассоциации в предстоящий период будут сосредоточены, как и прежде, на развитии сотрудничества между городами.

15 ноября в Казани состоялось отчётно-выборное общее собрание, на котором был представлен отчёт о работе Ассоциации в период с 2015 по 2017 год, а также были избраны председатель, заместитель председателя, исполнительный директор и члены правления этой организации.  Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель был переизбран в состав правления Ассоциации городов Поволжья.

Среди прочих вопросов в ходе отчётно-выборного собрания представителей муниципалитетов Поволжья, которые входят в состав Ассоциации, рассматривались вопросы о вступлении новых городов и обсуждались предложения в план роботы Ассоциации на 2018 год.

Перед собранием Ассоциации городов Поволжья делегаты из разных городов, входящих в её состав по приглашению председателя Ассоциации, главы Казани Ильсура Метшина приняли участие в сессии Казанской городской Думы. В ходе заседания парламента депутаты обсудили вопросы осуществления муниципального земельного контроля, развитии жилищно-коммунального хозяйства и повышении качества жилищно-коммунальных услуг в Казани, ставки земельного налога, прогноз приватизации, корректировку Правил землепользования и застройки и проект бюджета города на следующие три года.

Председатель тольяттинской Думы отметил, что основные усилия Ассоциации в предстоящий период будут сосредоточены, как и прежде, на развитии сотрудничества между городами в различных сферах жизнедеятельности, реализации совместных проектов, развитии системы органов местного самоуправления, повышении эффективности нормотворческой деятельности, совершенствовании взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Напомним, что в 2018 году Ассоциации городов Поволжья исполнится 20 лет. Первое Общее собрание руководителей семи крупнейших городов Поволжья состоялось в Самаре в 1998 году и положило начало качественно новой структуре взаимодействия муниципальных образований. Город Тольятти присоединился к Ассоциации в 2015 году. В городах Ассоциации проживает более четырнадцати миллионов человек. Задачи, которые сообща решает руководство и члены Ассоциации, имеют существенное значение для развития всего Поволжья и каждого отдельного города.

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