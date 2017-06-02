Дмитрий Микель поздравил тольяттинцев с юбилеем города на торжественном мероприятии в ДКИТ
2 июня 2017 14:37
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общественники, а также почетные гости, включая глав муниципальных образований Самарской области. Дума г.о.Тольятти была представлена большинством депутатов, а также руководителями подразделений аппарата.
С юбилеем горожан поздравил и губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин. Поздравительный адрес главы региона собравшимся в ДКИТ зачитал заместитель председателя правительства Самарской области - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов. В своем поздравлении губернатор подчеркнул, что 280-летие Тольятти – это значимая дата не только в истории губернии, но и всей страны. «Тольятти прошел непростой путь развития, недаром его называют трижды рожденным», - подчеркивает Н.И.Меркушкин. - Сохранение стабильности, создание условий для роста экономики и совершенствования социальной сферы Тольятти – это один из главных приоритетов в деятельности правительства области. В настоящее время город находится на новом, исключительно важном этапе своего развития, что позволяет говорить о его четвертом рождении»…
Со стороны вышестоящих властей приветствовал горожан и депутат, председатель комитета по обороне Государственной Думы Владимир Шаманов. Он обратил внимание собравшихся на то, что Тольятти всегда стоял особняком и выразил уверенность в том, что имеющийся у города потенциал позволит ему выйти на качественно новый этап своего развития. О впечатляющих преобразованиях, которые претерпел Тольятти за годы своей истории, говорил и глава г.о.Тольятти Сергей Анташев. Недавно избранный руководитель Тольятти озвучил ряд цифр, характеризующий его промышленный потенциал. «Наш город является надежной опорой и поддержкой всей Самарской области. Тольятти по праву входит в десятку
крупнейших промышленных городов страны. Сегодня город обладает всеми необходимыми ресурсами для нового витка развития», - сказал Сергей Анташев.
Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель от имени депутатского корпуса тоже поздравил тольяттинцев с юбилейной датой в истории Тольятти. Он сделал акцент на молодости нашего города; по сравнению с Великим Новгородом или Ростовом, имеющими тысячелетнюю историю, Тольятти – это юный город, у которого все впереди. Он назвал время, в котором мы живем, эпохой позитивных перемен – перемен, основанных на серьезных созидательных проектах. «Но эти перемены невозможны без консолидации, без объединения горожан», - отметил председатель Думы. Как пример объединения усилий на благо города
Дмитрий Микель привел возрождение традиций по посадке леса и коллективные субботники по уборке города, благодаря которым Тольятти стал чище. В качестве хорошего примера консолидации Дмитрий Микель упомянул и массовое празднование Дня Победы, Бессмертный полк, на который тольяттинцы выходили целыми семьями».
«Традиции прославлять, чествовать наиболее заслуженных людей, наших почетных земляков за боевые и трудовые заслуги – дорогого стоят. Сегодняшний день не стал исключением - мы чествуем самых достойных сограждан», - подчеркнул председатель Думы, напомнив о том, что решение о присвоении звания Почетного гражданина г.о.Тольятти Галине Горб было принято на заседании тольяттинского парламента единогласно. Дмитрий Микель также отметил, что известный в Тольятти кардиолог стал 84-м Почетным гражданином, поскольку традиция присвоения этого звания зародилась еще в 19-м веке и с перерывом в начале прошлого века продолжалась и в 90-е годы 20-го столетия.
Аплодисменты, теплые слова звучали на протяжении всего торжественного вечера, так как на сцену за наградами поднимались лучшие из лучших тольяттинцев. Как заведено, на празднике состоялось вручение регалий Почетному гражданину Тольятти. Прошло и награждение Почетными знаками Думы г.о.Тольятти, а также чествование благотворителей. В качестве музыкального подарка участникам мероприятия было подготовлено выступление Государственного русского народного «Волжского хора» имени Петра Милославова, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.
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