Дмитрий Микель посетил педагогический фестиваль «Под крылом Синей птицы»

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Этот праздник в рамках Всероссийского слёта победителей и лауреатов конкурса «Учитель года России» и победителей конкурса «Учитель года Самарской области» принимала тольяттинская гимназия №38. Председатель Думы г.о. Тольятти от имени депутатов поздравил гостей и участников с юбилеем фестиваля, который в этом году прошёл в 10-й раз.Педагогический фестиваль «Под крылом Синей птицы» проводится в Тольятти с 2007 года. Он ежегодно собирает более 500 учителей Тольятти и Самарской области для обмена опытом и повышения квалификации. Передовыми технологиями образования с тольяттинскими коллегами в ходе фестиваля делятся лучшие педагоги Самарской области и России.Победители конкурсов «Учитель года» разных уровней проводят мастер-классы для учителей, открытые уроки, видеоконференции, семинары-практикумы и круглые столы со студентами, родителями и СМИ.Организатором слёта педагогов «Под крылом Синей птицы» выступает гимназия №38, директор которойявляется победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России-2002», а с 2006 года и по настоящее время – членом жюри данного конкурса.На открытии фестиваля выступили детские творческие коллективы. С приветствием к гостям и участникам мероприятия обратился, который в своем выступлении отметил многолетние славные традиции и высокий профессионализм педагогического сообщества Тольятти. Говоря о мероприятии, председатель городского парламента обратил внимание, что подобные события, привлекают в Тольятти гостей из других регионов, позволяют педагогам обмениваться опытом и приобретать новые знания. От имени депутатов городской Думы Дмитрий Микель поздравил с 10-летием фестиваля «Под крылом Синей птицы» педагогов и организаторов, пожелал продуктивного обмена опытом и успехов в работе с подрастающими поколениями.Источник фото – гимназия №38.