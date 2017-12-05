Дмитрий Микель поблагодарил Молодёжный драматический театр Тольятти за популяризацию истории края

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Не так часто на сценических площадках города появляются спектакли об истории Тольятти, на краеведческую тему.Однако в минувшую пятницу Молодежный драматический театр представил премьеру спектакля «Год змеи», главным героем которой является наш земляк Василий Баныкин. Эта пьеса была специально написана тольяттинским драматургом Сергеем Давыдовым. Режиссер Олег Толоченко обозначил жанр постановки как «мечты над обрывом в одном действии». Председатель тольяттинского парламента, побывавший на премьере, от имени депутатского корпуса выразил признательность создателям спектакля.Спектакль открывает зрителю историю жизни Баныкина. Молодежный театр этим спектаклем дает тольяттинцам возможность беспристрастным взглядом зрителя оценить версию автора и режиссера. Новая постановка МДТ – это повод освежить в памяти события того непростого времени, а также оценить личность Баныкина, его жизнь, его поступки. Анонсируя премьеру, театр обещал зрителям: «Этот спектакль убедит вас, что судьба нашего земляка может стать захватывающей и драматичной историей, достойной как серьезной литературы, так и театральной сцены. И что истинные герои могут жить рядом с нами».Дмитрий Микель посетил премьеру, увиденное оставило у него позитивные впечатления. Перед началом спектакля, обращаясь к коллективу и зрителям, он сказал: «Любая премьера – событие для театра, а если постановка еще и об истории нашего города – это вдвойне ценно. События, о которых пойдет речь в спектакле «Год змеи», меняли судьбу нашего города, губернии, государства. Это факты нашей истории и мы не можем это забыть». Председатель тольяттинской Думы отметил, что ровно 100 лет назад Василий Баныкин стал первым председателем Ставропольского уездного исполкома Совета депутатов и то, что уже 50 лет (с 1 ноября 1967 года) имя Баныкина носит одна из улиц Центрального района города. Дмитрий Микель поблагодарил руководство театра и постановщиков за то, что они сохраняют и передают молодому поколению память об исторических событиях нашего края.