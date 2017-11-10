Дмитрий Микель от имени депутатов поздравил полицейских с праздником

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В адрес полицейских прозвучали поздравления коллег из прокуратуры. Поздравила полицейских первый заместитель председателя Самарской губернской Думы Екатерина Кузьмичева и представители администрации города. От имени депутатов Думы Тольятти с приветственным словом и поздравлением к полицейским обратился её председатель Дмитрий Микель.Традиционно в ходе торжественного мероприятия наградили лучших сотрудников городской полиции. Программу праздника дополнили концертные номера в исполнении полицейских и учащихся подшефных образовательных учреждений, а также приглашенные творческие коллективы города. В нынешнем году празднование было особенно торжественным, поскольку ровно 100 лет назад, 10 ноября 1917 года, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была созданарабочая милиция.Поздравляя начальника У МВД России по городу Тольятти Хейруллу Ахмедханова, полицейских и ветеранов органов внутренних дел, председатель Думы отметил, что история образования полиции берёт своё начало ещё с 1715 года, когда Пётр I создал в России службуохраны общественного порядка и назвал её «полицией».«Идут годы, меняются поколения, однако задачи, стоящие перед вами проще не становятся, ваша работа по-прежнему очень актуальна, ответственна и необходима для общества», – сказал Дмитрий Микель. И обратил внимание на то, что День полиции является любимым и наиболее узнаваемым профессиональным праздником в нашей стране. От имени представительного органа власти прозвучали пожелания успехов на профессиональном поприще, здоровья и благополучия. Наиболее отличившиеся сотрудники в этот день получили от председателя парламента Благодарственные письма Думы городского округа Тольятти.В своем обращении к сотрудникам и почётным гостям начальник Управления МВД по городу Тольятти Хейрулла Ахмедханов выразил особые слова благодарности председателю тольяттинской Думы и депутатам за поддержку и совместную плодотворную работу.Напомним, что городские депутаты ежегодно заслушивают отчёт о работе городской полиции, взаимодействуют с правоохранителями при проведении мероприятий в своих избирательных округах и сами участвуют в охране общественного порядка в составе патрулей ДНД, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.