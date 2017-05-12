Дмитрий Микель от имени депутатов Тольятти поздравляет Николая Меркушкина с пятилетием его назначения на пост главы региона

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От имени депутатского корпуса председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель поздравляет Николая Меркушкина: «Возглавив губернию, Вы проявили себя как опытный хозяин, мудрый, требовательный, ответственный руководитель. Ваше особое внимание к Тольятти сразу почувствовали жители. Стоит отметить, что впервые на муниципальном уровне в Самарской области, именно в Тольятти в 2013 году по Вашей инициативе была создана «Команда губернатора», которая сейчас работает в городской Думе VI созыва».Председатель Думы отметил, что за 5 лет работы Николая Меркушкина на посту губернатора, наш город стал получать беспрецедентную поддержку от федеральных и региональных властей. Это и закрепление статуса ТОСЭР и программа празднования 50-летия ВАЗа. На ремонт и строительство дорог вот уже несколько лет подряд Тольятти получает беспрецедентные суммы. Возводятся новые универсальные физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные площадки, ведутся работы по благоустройству города.Всё эти позитивные изменения происходят с активным участием горожан, что свидетельствует о высоком уровне поддержки курса, который задала плодотворная, ударная пятилетка работы губернатора.От имени депутатского корпуса руководитель городского парламента пожелал губернатору неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия, поддержки соратников и жителей, успехов в дальнейшей работе на благо региона!