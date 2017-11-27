Дмитрий Микель обсудил с Консультационным советом подготовку Тольятти к новогодним праздникам

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В повестке заседания совета старейшин значились такие актуальные вопросы, как: прогноз социально-экономического развития Тольятти на 2018 год, отмена дополнительных ограничений по продаже спиртного в Самарской области, организация украшения города к Новому году и др.Близится один из любимых семейных праздников – Новый год. В предыдущие годы звучало много замечаний относительно украшения города. Он выглядел серым и мрачным в период праздников, отсутствовала иллюминация – об этом также говорили и члены совета старейшин. В этом году на установку елок, украшение улиц, кольцевых развязок выделено куда больше средств, отметил Дмитрий Микель.Представленный администрацией доклад по ситуации с новогодним оформлением города и концепция украшения города тоже не миновали замечаний. Председатель Консультационного совета Николай Уткин заметил, что концепция это всего лишь «направление приложения усилий», а конкретного подтверждения объёма средств, которые, к примеру, городские предприятия готовы вложить в подготовку города к праздникам, пока нет. Но члены совета отметили, что работа по этой линии началась, что уже радует. И рекомендовали сформировать полноценный план по празднованию следующего Нового года и Рождества, над которым нужно начинать работать как можно раньше.Бурное обсуждение развернулось и по вопросу о снятии некоторых ограничений на торговлю спиртными напитками. Напомним, что в начале ноября в Самарской губернской Думе прошли думские слушания по уточнению региональных ограничений, установленных в части продажи алкоголя. Позицию тольяттинской общественности и депутатов в Самаре представлял председатель Общественной палаты г.о. Тольятти, член Консультационного совета Виталий Гройсман. Виталий Александрович рассказал коллегам, что позиция участников слушаний сводится к необходимости отменить установленные ограничения, поскольку они могут провоцировать теневую торговлю алкоголем. Участники заседания совета согласились, что разрешать продавать алкоголь рядом с детсадами и школами нельзя, но можно отменить ограничения по продаже спиртного в отдельные праздничные дни, а также утренние и вечерние часы.Оценив параметры проекта бюджета Тольятти на 2018 года, которые были представлены в ходе обсуждения социально-экономического развития города, члены Консультационного совета рекомендовали властям города обязательно сохранить финансирование дополнительного образования и обеспечить возможность качественного летнего отдыха детей.Обсудили старейшины Тольятти, как ещё называют членов Консультационного совета, и итоги прошедшего недавно в Думе круглого стола по изменению налоговых ставок на имущество физических лиц. Решение Консультационного совета совпало с позицией участников круглого стола – налоговая нагрузка на жителей города должна быть снижена.Кроме того, была принята рекомендация помочь провести в 2018 году ежегодную ярмарку декоративно-прикладного творчества «Золотые руки» и попытаться найти средства на проектирование сквера имени первого мэра Тольятти Сергея Жилкина.