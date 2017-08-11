Дмитрий Микель: В последние годы мы отмечаем особое внимание губернатора к перспективным направлениям развития региона
11 августа 2017 14:59
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- В последние годы мы отмечаем особое внимание губернатора Николая Ивановича Меркушкина к перспективным направлениям социального и экономического развития региона, в том числе Тольятти. Реализация инициированных губернатором проектов и программ, четко и системно обозначенных в ежегодных посланиях, дает понимание образа будущего.
Но и сегодня на конкретных примерах мы видим позитивные изменения. Так, к примеру, по вводу жилья наблюдается значительный рост в регионе. Аналогичная динамика и в Тольятти. Самарская область вышла в лидеры по сравнению с другими регионами и достигла уровня, которого не было даже в советское время. При этом средняя стоимость квадратного метра жилья ниже, чем в других субъектах, и продолжает снижаться. Жилье становится более доступным. В целом, это способствует повышению комфортности проживания в регионе.
Стоит отметить, особый подход в регионе к организации работ по благоустройству внутриквартальных территорий, знаковых мест, мест массового пребывания, предполагающий максимальное вовлечение граждан. Это вторит установкам президента Владимира Владимировича Путина о том, что «обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учётом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как это действительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто организует работы».
Планируем значительно преобразить город благодаря механизмам, предусмотренным федеральными программами - «Формирование комфортной городской среды», а также партийной программы «Городская среда».
Значительный импульс развитию Тольятти придаст план мероприятий, посвященных празднованию 50-летия АВТОВАЗа. Его реализация позволит существенно обновить и улучшить инфраструктуру города. В плане предусмотрено строительство школ и поликлиник.
На улучшение экономической обстановки направлена реализация проекта «Территория опережающего развития». Концепция инжинирингового центра в Тольятти при участии ТГУ нацелена на создание новых производств, не связанных с «АВТОВАЗ», и соответственно, создание новых рабочих мест. Недавно ТГУ при содействии губернатора Николая Ивановича Меркушкина приобрел статус опорного вуза.
Важный момент - все эти планы, проекты, программы должны найти отражение в Стратегии развития Тольятти, которая станет частью Стратегии развития Самарской области - 2030, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.
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