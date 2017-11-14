Дмитрий Микель: Мы должны создавать все возможные предпосылки для улучшения экономического положения Тольятти П

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В Самарской губернской Думе состоялись слушания, посвящённые итогам социально-экономического развития региона в 2017 года и прогнозу развития области в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годах. С докладом о развитии Тольятти как одного из крупнейших моногородов России, второго по величине города региона, на слушаниях выступил председатель городской Думы. В целом, регион сегодня в непростом положении и от каждого крупного города области напрямую зависят темпы развития местной экономики.Прогноз социально-экономического развития Самарской области впервые обсуждался в формате думских слушаний. Депутаты Самарской губернской Думы, представители областного Правительства и органов власти городов и районов региона, лидеры общественного мнения, представители бизнеса и общественности порядка трёх часов детально обсуждали заданную тему.Впереди работа над бюджетом Самарской области на предстоящий трёхлетний период. Чтобы справедливо распределить бюджетные средства и правильно расставить приоритеты, областным депутатам нужен был подробный анализ положения дел в экономике региона. Его озвучил в своём докладе председатель комитета Самарской губернской Думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев.Общая картина схожа с той, что была представлена депутатам Думы г.о. Тольятти при рассмотрении прогноза социально-экономического развития города. Есть отдельные признаки оживления экономики, постепенная адаптация к внешним вызовам, но ситуация остаётся весьма сложной. По многим показателям Самарская область пока отстаёт от других регионов. Снижается объём инвестиций в основной капитал, падают доходы и потребительская активность населения. Ежегодно сокращается число организаций, ведущих инновационную деятельность. И всё же в 2017 году социально-экономическая ситуация в области складывается чуть более благоприятной по сравнению с прошлым годом.В своём выступлении председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель рассказал об основных точках роста, которые должны способствовать развитию города и региона. Это и Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), резидентами которой стали уже 15 компаний, и технопарк «Жигулевская долина», и индустриальные парки крупных предприятий города – АВТОВАЗа, Тольяттисинтез и т.п. В ближайшее время заработает колл-центр Сбербанка. «Мы ведём работу по актуализации Стратегии развития города, с включением в неё всех основных инструментов и планов по созданию инжинирингового центра, развитию Опорного вуза ТГУ. В общем, мы должны создавать все возможные предпосылки и механизмы для улучшения экономического положения города», - сказал Дмитрий Микель, завершая свой доклад.Как отметила председатель Счётной палаты Самарской области Антонина Зубкова, прогноз социально-экономического развития необходим к изучению каждому жителю региона, чтобы каждый понимал логику выстраивания бюджетной политики. А органам государственной власти и местного самоуправления и необходимо совершенствовать систему управления социально-экономическим развитием, использовать собственную нормативно-правовую базу и опыт других регионов.Фото предоставлено пресс-службой Самарской губернской Думы.