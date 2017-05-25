Депутаты утвердили изменения в структуру администрации города Тольятти

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Как известно, Дума г.о.Тольятти неоднократно выдвигала претензии к бывшему мэру Тольятти по поводу эффективности его команды. Поэтому вполне понятно, что, приступив к своим обязанностям, глава г.о.Тольятти решил пересмотреть как полномочия своих заместителей, так и схему подчиненности подразделений администрации. Пакет документов, касающийсякорректировки структуры администрации, поступил в Думу г.о.Тольятти 19 мая. Предварительное рассмотрение нововведений состоялось на заседании комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями под председательством Нины Болкансковой.Как было доложено депутатам, первый заместитель главы администрации теперь будет курировать все наиболее важные вопросы, напрямую и непосредственно затрагивающие жизнедеятельность населения. В связи с этим за первым заместителем закрепляется руководство управлением потребительского рынка; департаментом общественной безопасности; департаментом дорожного хозяйства и транспорта; департаментом городского хозяйства. Прежде, напомним, первый зам курировал работу экономического блока.Остальные заместители главы г.о.Тольятти будут отвечать за блоки, объединяющие родственные вопросы. Например, департамент финансов и департамент экономического развития отданы в подчинение заместителю главы городского округа по финансам, экономике и развитию. На него же замыкается и управление международных и межрегиональных связей,ранее находившееся в прямом подчинении у главы г.о.Тольятти. По сути, он будет заниматься экономикой, привлечением инвестиций, стратегическим планированием.Следующее нововведение связано с переименованием должности «заместитель главы городского округа по строительству и имущественным отношениям» на «заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству». Его сфера деятельности – руководство ключевыми департаментами: градостроительной деятельности, а также по управлениюмуниципальным имуществом. Вдобавок передается и «отдел организации муниципальных торгов», ранее находившийся в функциональном подчинении руководителя аппарата администрации.Руководитель аппарата в новой администрации будет работать в ранге заместителя главы. На него в структуре замыкаются: отдел охраны труда; управление по делам архивов; бухгалтерия (управление); организационное управление; управление взаимодействия с общественностью. В одобренном Думой пакете изменений в структуру администрации и преобразование«управления административной практики и муниципального земельного контроля» в «управление административной практики и контроля». Депутатов заверили в том, что все нововведения будут осуществляться в рамках существующей штатной численности и фонда оплаты труда.Одобрив представленные главой г.о.Тольятти изменения в структуру, депутаты с подачи профильной комиссии тольяттинского парламента предложили новому главе Тольятти вывести управление регулирования контрактной системы из состава департамента экономического развития администрации. На данное управление возложены контрольные функции, в томчисле проведение проверок при осуществлении закупок, как в отношении муниципальных заказчиков, так и в отношении муниципальных учреждений. Народные избранники убеждены в том, что необходимо включить это подразделение в состав департамента, не являющегося главным распорядителем бюджетных средств, не имеющего в ведомственном подчинениимуниципальных предприятий и учреждений и не являющимся муниципальным заказчиком. По мнению депутатов, это снизит потенциальные коррупционные риски, исключит фактор личной заинтересованности должностных лиц при проведении проверок.Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель, комментируя ситуацию, подчеркнул, что это плановое, ожидаемое решение Думы. Глава г.о.Тольятти инициировал определенную оптимизацию структуры администрации и депутаты в соответствии со своими полномочиями утвердили данные изменения, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.