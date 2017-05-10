Депутаты тольяттинского парламента приняли участие в чествовании ветеранов и тружеников тыла
10 мая 2017 14:51
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Традиционно, один самых главных праздников нашей страны жители Тольятти открыли маршем «Бессмертного полка», который в нынешнем году прошёл в Автозаводском районе города, в микрорайонах Шлюзовой и Поволжский. Парламентарии приняли активное участие в этом большом шествии тольяттинцев. В частности, в самом большом по численности полку вместе с горожанами портреты своих близких, участников войны пронесли депутаты Александр Родионов, Михаил Носорев, Нина Болканскова, Станислав Чеботарев, Лариса Руднева, С.А. Михайлов, Рауф Кирасиров и другие. А в микрорайоне Поволжском в колонне шагали депутаты Артем Анисимов и Сергей Туманов. В «Бессмертном полку» в микрорайоне Шлюзовой в составе колонны прошёл депутат Владимир Бобров.
Официальная праздничная программа собрала на Площади Свободы главных гостей праздника – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Подвиг, который совершил советский народ в противостоянии с фашизмом, невозможно переоценить. Со словами благодарности к героям войны обратились первые лица города. Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель отметил: «В те страшные годы перед нашим народом был только один высший выбор – спасти своё Отечество от вероломных захватчиков. Наш героический народ не только выстоял, но смог обратить врага вспять и нанести фашистской армии сокрушающий удар такой мощи, какой за эти годы не сумела нанести ни одна другая армия».
«Носителями подлинной, настоящей истории» руководитель городского парламента назвал ветеранов войны, тружеников тыла, поблагодарив их за мирное небо над головой, в завершении своего обращения пожелав главным героям праздника
крепкого здоровья и активного долголетия. По окончании официальной праздничной церемонии жители города вместе с ветеранами нескончаемым потоком шли к Вечному огню, несли цветы под песни военных лет. Вместе с ними возложили цветы глава городского округа Сергей Анташев, представители тольяттинского парламента Дмитрий Микель, Александр Денисов, Максим Васильев, Максим Гусейнов и другие. Праздничную программу в Центральном районе города дополнила ежегодная легкоатлетическая эстафета, в которой принял участие депутат Алексей Сазонов.
Выступление пилотажной группы «Русь», подаренное городу Тольятти губернатором Самарской области Н.И. Меркушкиным, собрало днём 9 мая в Парковом комплексе Сахарова около 50 тысяч человек, что является рекордом за все время работы комплекса. Перед началом авиашоу заместитель председателя правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов зачитал поздравительный адрес главы региона. Также к тольяттинцам с поздравлениями обратились председатель Думы Дмитрий Микель и глава города Сергей Анташев, дав старт выступлению прославленных летчиков.
Кроме того, в этот день ветеранов концертной программой, поздравлениями депутатов и главы города и других официальных лиц чествовали на балу в честь Дня Победы, который был организован Дворянским домом. Насыщенную программу празднования Дня Победы дополнили концерты на многочисленных городских площадках, а завершили четыре праздничных фейерверка, сообщает пресс-служба г.о. Тольятти.
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