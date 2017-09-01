Депутаты тольяттинского парламента поздравили школьников и студентов с Днем знаний

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В гости к своим будущим избирателям в день начала нового учебного года стараются прийти многие депутаты. Ну а что касается Александра Родионова и Ирины Сафроновой, то на линейке 1 сентября они присутствуют и в соответствии с должностью, так как работают директорами образовательных учреждений (№ 93 и № 26). Кстати, школа № 93 в нынешнемгоду отмечает 15-летний юбилей, так что сегодняшние мероприятия там организованы с размахом.Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель с утра вместе с председателем комиссии по бюджету и экономической политике Михаилом Носоревым посетил школу № 44. Приветствуя родителей, педагогов, учеников, руководитель тольяттинского парламента отметил, что в этом году в Тольятти сели за парты более 8 тысяч первоклассников. Обращаясь к выпускникам, Дмитрий Микель подчеркнул, что у них впереди непростой год. Председатель Думы выразил уверенность в том, что «в нашем городе у старшеклассников есть хорошие перспективы. Тольятти ожидает строительство ряда крупных спортивных, культурных объектов, а также школ, детских садов, поликлиник. Это сделает жизнь горожан комфортнее».Теплые слова приветствия от имени депутатского корпуса Тольятти адресовал Дмитрий Микель и коллективу преподавателей и студентов Поволжского православного института. Торжества здесь впервые прошли в атриуме - площади внутри здания, крытой на высоте четвертого этажа стеклянным куполом. Ну а в ТГУ слова поздравлений со стороны председателя Думы г.о.Тольятти прозвучали не только по поводу начала учебного года, но и в связи с присвоением вузу статуса опорного. Депутатский корпус в ТГУ был представлен также депутатом Юрием Сачковым.Михаил Носорев 1 сентября напутствовал и учеников школы № 40, расположенной в его округе. А депутат Елена Сазонова в День знаний приветствовала учащихся, педагогов и родителей школы № 56. «Сегодня первоклассники впервые сядут за парты, увидят свою учительницу, новых друзей, вместе с которыми предстоит пройти долгий путь в страну знаний. И если что-то будет не получаться, помните, что всегда рядом с вами ваши родители и учителя. Хочу пожелать всем учителям успехов в нелегком и очень ответственном труде, любви и уважения учеников. Учебный год - это особая пора и для родителей. Поддерживайте своих детей, контролируйте их и результаты не заставят себя долго ждать…» - сказала ЕленаСазонова.Аналогичную приятную миссию выполнили 1 сентября и другие депутаты тольяттинской Думы, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.