Депутаты рассчитывают на успешное завершение благоустройства
24 ноября 2017 17:34
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На очередном заседании Думы г.о. Тольятти было рассмотрено 13 вопросов. Примечательно, что на заседании присутствовали гости из болгарского города-побратима Казанлык: главный архитектор Георги Стоев и члены муниципального совета Стефка Димитрова и Ахмед Мехмед. Одним из важнейших вопросов, обсуждавшихся депутатами, было благоустройство.
Напомним, что на реализацию мероприятий муниципальной программы благоустройства в нынешнем году предусмотрены денежные средства в размере 383 млн 450 тыс.рублей, 177 млн 350 тыс.рублей из которых – это средства местного бюджета; 122 млн 250 тыс.рублей - областного; 83 млн 850 тыс.рублей - федерального бюджета. По состоянию на сегодняшний день большая часть запланированного выполнена. Как заверил депутатов руководитель профильного департамента администрации Вадим Ерин, оставшиеся работы будут завершены в установленные муниципальными контрактами сроки.
В ходе предварительного обсуждения данного вопроса на заседании комиссии по городскому хозяйству во главе с Алексеем Альшиным депутаты заострили внимание на отдельных недостатках. Например, поднималась тема обустройства подходов к новым универсальным спортивным площадкам. Как известно, при их строительстве использовались типовые проекты, не привязанные к местности. Поэтому получилось, что цивилизованные дорожки, чтобы добраться до площадок, сметами не были предусмотрены, и многие из них окружены сейчас непролазной грязью. И.о. руководителя департамента образования администрации Лариса Лебедева сообщила, что проблема
решается. А депутат Станислав Чеботарев призвал чиновников проконтролировать устранение недоделок. В частности, речь идет о площадке у школы № 59, дверь ограждения которой установлена без фиксации, болтами наружу, что угрожает безопасности школьников.
Члены профильной комиссии и участники заседания Думы г.о.Тольятти затрагивали также вопрос об оплате работ. Судя по прозвучавшей на заседании городского парламента информации, акты выполненных работ сданы на сумму около 55 млн рублей, из которых порядка 32 млн – уже оплачены. К концу текущей недели ожидается перечисление еще 22 млн рублей. Для отправки на днях в областное министерство подготовлена отчетная документация еще на 10 млн рублей. Остальные документы находятся на стадии проверки и согласования. Чтобы ускорить прохождение отчетной документации, депутаты включили в решение Думы отдельный пункт.
Как подчеркнул председатель Думы Дмитрий Микель, реализация мероприятий по благоустройству находится у депутатов на особом контроле, в том числе и партийном. Так что разговор о результатах этой работы в 2017 году еще впереди. Парламентарии ждут от
администрации г.о.Тольятти информацию о планах по содержанию 17 универсальных спортивных площадок, установленных в нынешнем году на территориях общего пользования и образовательных учреждений. Ну а самое главное, что депутаты нацеливают исполнительную власть на принятие исчерпывающих мер для завершения мероприятий программы в период благоприятных погодных условий.
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