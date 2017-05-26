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Депутаты пожелали выпускникам Тольятти ответственно выбирать профессию и связать свою жизнь с родным городом

26 мая 2017 14:50
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Несколько праздничных мероприятий посетил и председатель Думы Дмитрий Микель.
В тольяттинских школах 25 и 26 мая состоялись праздничные линейки, на которых почти для 3000 ребят прозвенел школьный «Последний звонок». Председатель и депутаты Думы г.о. Тольятти выступили перед родителями и школьниками со словами напутствия.

Среди депутатов VI созыва Думы г.о. Тольятти сразу два директора образовательных учреждений участвовали в праздничных мероприятиях в своих школах – Ирина Сафронова возглавила линейку в школе №26, а Александр Родионов – в школе №93.

Депутаты Алексей Сазонов и Сергей Пономарёв поздравили с окончанием учебного года учителей и учеников школы №71. В школе №25, расположенной в микрорайоне Поволжский в границах городского округа Тольятти, побывал депутат Артём Анисимов.

Обращаясь к выпускникам, депутат пожелал им максимально вдумчиво отнестись к выбору профессии.

Председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Нина Болканскова поприветствовала выпускников, педагогов и родителей на праздничных линейках в школе №84 и в школе №79. В двух образовательных учреждениях успел побывать и депутат Сергей Туманов. Он пожелал успехов в сдаче экзаменов выпускникам школы №11 в микрорайоне Жигулёвское море и будущим абитуриентам из школы №18 в Комсомольском районе Тольятти.

Несколько праздничных мероприятий посетил и председатель Думы Дмитрий Микель. В лицее №60 в Комсомольском районе Тольятти в этом году во взрослую жизнь отправились 36 выпускников. На праздник собрались учащиеся лицея, родители и
учителя. В Центральном районе лицей №19 в этом году выпустил 100 ребят. Столь массовое событие не смог вместить школьный актовый зал и праздник провели во Дворце творчества детей и молодёжи. Причём, этот лицей – одно из тех учебных заведений среднего образования, которые каждый год выпускает наибольшее количество ребят.

Посетил Дмитрий Микель и школу №23 имени Пальмиро Тольятти, в которой он сам учился. «Для меня это родная школа, 28 лет назад я, как и вы, был выпускником, и это было очень волнительно», – сказал председатель Думы, обращаясь к
одиннадцатиклассникам.

Председатель Думы г.о. Тольятти отметил, что у нашего города очень богатая история и очень хорошее, перспективное будущее и пожелал ребятам успешно сдать экзамены и, по возможности, оставаться получать высшее образование в нашем городе и в нашем регионе. После завершения праздничной линейки директор школы провела Дмитрия Микеля по школьным коридорам, показала модернизированные классы и познакомила с экспонатами музея Пальмиро Тольятти, сообщает пресс-центр Думы г.о. Тольятти. 

Фото представлено пресс-центром Думы г.о. Тольятти
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