Депутаты обсудили варианты решения проблем многодетных семей Тольятти

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Городскую Думу представляли: председатель Дмитрий Микель, председатель комиссии по муниципальному имуществу Борислав Гринблат, депутаты Виталий Климашевский, Юрий Сачков, Матвей Сёмин и помощник депутата Сергея Туманова. От исполнительного органа властиприсутствовал заместитель главы города Виктор Андреянов и глава администрации Комсомольского района Артём Анисимов. В ходе работы к участникам совещания присоединился главный архитектор Тольятти Аркадий Шишкин. От лица общественности присутствовали жители ближайших домов и представители многодетных семей.Земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов для многодетных семей были выделены в 2013 году. Участки расположены на улице Казачьей в микрорайоне Жигулёвское море. Как рассказывает Татьяна Яковчук, представитель многодетных семей, в течение 3 лет они должны были освоить предоставленные участки, то есть, построить там жильё. Однако в отсутствие дороги и коммуникаций, которыми надлежало снабдить участки, сделать это не представлялось возможным. К ноябрю 2017 года сюда лишь протянули линию электропередач силами «Самарской сетевой компании». Городское водоснабжение и газ можно относительно недорого подвести к участкам, расположенным ближе к домам по Майскому проезду. Остальным придётся бурить скважину на глубину порядка 80 метров.В общей сложности речь идёт о 106 многодетных семьях и порядка 50 семьях других категорий – ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранах локальных войн и т.д. В Тольятти вместе с семьями Ставропольского района, где складывается аналогичная ситуация, насчитывается порядка 3500 семей!На сегодняшний день ни одна многодетная семья не построила здесь дом. Есть три фундамента. Люди крайне осторожно смотрят на строительство. Вопросы газоснабжения, водоотведения и обеспечения питьевой водой тем, кто приступил к стройке, придётся решать самостоятельно. Энергетики насчитали гигантские суммы, неподъёмные ни для бюджета города, ни для областной казны. Семь семей решились продать свои участки, прождав 4 года, когда к ним подведут все необходимые коммуникации. Остальные всё же рассчитывают на помощь городских властей.Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель отметил: «У меня на приёме был представитель многодетных семей по этому вопросу. Депутаты вместе с представителями администрации и общественностью ещё раз выехали посмотреть и выработать какие-то предложения. Я говорил с главой города о возможных вариантах. Возможно, речь будет об одной из улиц, которая наиболее близко расположена к застроенной территории и с одной, и с другой её стороны участки для многодетных семей. Кроме того, необходимо отдельно рассмотреть вопрос, связанный с проектированием и строительством дорог на этой территории. Возможно, предусмотреть средства в городском бюджете, чтобы в дальнейшем обратиться в вышестоящие органы власти за финансированием этих работ. Мы обязаны принять все меры, чтобы обеспечить развитие этой территории. Несмотря на сложную ситуацию с бюджетом».