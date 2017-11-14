Депутаты Тольятти выступают за сохранение социально-экономической стабильности в городе
14 ноября 2017 09:43
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Прогноз социально-экономического развития Тольятти на 2018 год и плановый период 2019-2020 г. был рассмотрен депутатами на очередном заседании городского парламента. В решении Думы отражены изменения ключевых показателей, которые ожидают город, и сформирован пакет рекомендаций в адрес администрации.
Прогноз социально-экономического развития перед его обсуждением на пленарном заседании Думы был рассмотрен депутатами на комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию во главе с Бориславом Гринблатом и на комиссии по социальной политике под председательством Александра Родионова.
Документ предполагает два сценария развития города – базовый и целевой. Базовый вариант не предусматривает существенных сдвигов в экономике, а целевой вариант ориентирован на восстановление инвестиционного и потребительского спроса с последующим выходом на устойчивое развитие города.
В целом, прогнозируется рост объёма инвестиций в основной капитал организаций, увеличение оборота розничной торговли, невысокий экономический рост объёмов отгруженной промышленной продукции, и даже ожидается рост среднемесячной заработной платы работников крупных предприятий на 6,0% до уровня 34,6 тысяч рублей. Кроме того, к концу прогнозного периода – в 2020 году в городе должно завершиться строительство новых спортивных объектов и ввод их в эксплуатацию. Речь идёт о 2 новых многофункциональных спортивных комплексах, легкоатлетическом манеже, 2 физкультурно-спортивных комплексах.
Однако депутаты выразили озабоченность снижением отдельных показателей. Например, прогнозируемым ухудшением демографических процессов, снижением численности населения, сокращением пассажирооборота для городского транспорта. По прогнозу администрации, в 2018 в Тольятти будут постоянно проживать 707,4 тыс. человек, При этом, на конец 2017 года – 709,5 тыс., что означает сокращение численности еще как минимум на 2 тысячи. Соответственно снизится количество трудовых ресурсов, и сохранится негативная тенденция сокращения количества людей, занятых в экономике города. Уровень безработицы составит 7 тысяч человек или 1,8%, согласно представленным материалам. Эти факторы, отметил председатель Думы Дмитрий Микель, следует учесть при формировании бюджета будущего года.
Комиссия по муниципальному имуществу заострила внимание и на уменьшении объёма ввода в эксплуатацию жилых домов: в 2018 году этот показатель не превысит 100 тысяч квадратных метров. Причём эта тенденция, по словам представителей администрации, задана в 2017 году. В нынешнем году вместо запланированных 170 тысяч квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию не более 135 тысяч «квадратов».
Члены комиссии по социальной политике констатировали, что прогнозируется снижение обеспеченности жителей города общедоступными библиотеками почти на 30% и снижение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями для детей в возрасте 3-6 лет. Соответственно, в решении Думы парламентарии рекомендовали администрации активизировать усилия по обеспечению детей местами в детских садах.
Также депутаты попросили представить в Думу оценку деятельности резидентов ТОСЭР «Тольятти» за 2017 год с выделением основных показателей деятельности – количества созданных новых рабочих мест, перспективам развития в 2018 году и т.п. Комиссии по бюджету и экономической политике под руководством Михаила Носорева предстоит рассмотреть на одном из следующих заседаний информацию администрации по реализации мероприятий, направленных на преодоление монозависимости и повышение уровня социально-экономического развития территории.
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