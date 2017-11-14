Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре застолье закончилось смертью одного из участников от ножевой раны Трагедия произошла на улице 22 Партсъезда.
В Самаре застолье закончилось смертью одного из участников от ножевой раны
Госавтоинспекция Ставропольского района призывает пешеходов стать заметнее на вечерних дорогах. Сотрудники ГИБДД провели световозвращающий флешмоб в селе Хрящевка.
Госавтоинспекция Ставропольского района призывает пешеходов стать заметнее на вечерних дорогах
В России впервые за три года стали чаще жениться В июле было заключено рекордное число браков за последние пять лет.
В России впервые за три года стали чаще жениться
Воспользовавшись невнимательностью покупательницы магазина в Самаре, злоумышленник похитил у нее деньги Женщина лишилась около 3 200 рублей.
Воспользовавшись невнимательностью покупательницы магазина в Самаре, злоумышленник похитил у нее деньги
На региональной конференции активисты ОНФ подведут итоги реализации общественных предложений органами власти Самарской области Мероприятие состоится 25 ноября.
На региональной конференции активисты ОНФ подведут итоги реализации общественных предложений органами власти Самарской области
Тольяттинец из-за от выстрела из газового пистолета получил ожог глаз Устанавливают обстоятельства инцидента.
Тольяттинец из-за от выстрела из газового пистолета получил ожог глаз
Крупный пожар в Красноглинском районе Самары: горели два дачных дома Пламя охватило 80 кв. метров.
Крупный пожар в Красноглинском районе Самары: горели два дачных дома
В Самаре на семилетнего ребенка напала рысь Инцидент произошел в Красноглинском районе.
В Самаре на семилетнего ребенка напала рысь
сегодня  Вторник, 14 ноября, 12:27
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 59.18
-0.1
EUR 68.92
-0.06
Искать
Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Депутаты Тольятти выступают за сохранение социально-экономической стабильности в городе

14 ноября 2017 09:43
100
Депутаты Тольятти выступают за сохранение социально-экономической стабильности в городе Парламентарии выразили озабоченность снижением отдельных показателей.
Парламентарии выразили озабоченность снижением отдельных показателей.

Прогноз социально-экономического развития Тольятти на 2018 год и плановый период 2019-2020 г. был рассмотрен депутатами на очередном заседании городского парламента.  В решении Думы отражены  изменения ключевых показателей, которые ожидают город, и сформирован пакет рекомендаций в адрес администрации.
Прогноз социально-экономического развития перед его обсуждением на пленарном заседании Думы был рассмотрен депутатами на комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию во главе с Бориславом Гринблатом и на комиссии по социальной политике под председательством Александра Родионова.
Документ предполагает два сценария развития города – базовый и целевой. Базовый вариант не предусматривает существенных сдвигов в экономике, а целевой вариант ориентирован на восстановление инвестиционного и потребительского спроса с последующим выходом на устойчивое развитие города.

В целом, прогнозируется рост объёма инвестиций в основной капитал организаций, увеличение оборота розничной торговли, невысокий экономический рост объёмов отгруженной промышленной продукции, и даже ожидается рост среднемесячной заработной платы работников крупных предприятий на 6,0% до уровня 34,6 тысяч рублей. Кроме того, к концу прогнозного периода – в 2020 году в городе должно завершиться строительство новых спортивных объектов и ввод их в эксплуатацию. Речь идёт о 2 новых многофункциональных спортивных комплексах, легкоатлетическом манеже, 2 физкультурно-спортивных комплексах.

Однако депутаты выразили озабоченность снижением отдельных показателей. Например, прогнозируемым ухудшением демографических процессов, снижением численности населения, сокращением пассажирооборота для городского транспорта. По прогнозу администрации, в 2018 в Тольятти будут постоянно проживать 707,4 тыс. человек, При этом, на конец 2017 года – 709,5 тыс., что означает сокращение численности еще как минимум на 2 тысячи. Соответственно снизится количество трудовых ресурсов, и сохранится негативная тенденция сокращения количества людей, занятых в экономике города. Уровень безработицы составит 7 тысяч человек или 1,8%, согласно представленным материалам. Эти факторы, отметил председатель Думы Дмитрий Микель, следует учесть при формировании бюджета будущего года.

Комиссия по муниципальному имуществу заострила внимание и на уменьшении объёма ввода в эксплуатацию жилых домов: в 2018 году этот показатель не превысит 100 тысяч квадратных метров. Причём эта тенденция, по словам представителей администрации, задана в 2017 году. В нынешнем году вместо запланированных 170 тысяч квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию не более 135 тысяч «квадратов».
Члены комиссии по социальной политике констатировали, что прогнозируется снижение обеспеченности жителей города общедоступными библиотеками почти на 30% и снижение обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями для детей в возрасте 3-6 лет. Соответственно, в решении Думы парламентарии рекомендовали администрации активизировать усилия по обеспечению детей местами в детских садах.

Также депутаты попросили представить в Думу оценку деятельности резидентов ТОСЭР «Тольятти» за 2017 год с выделением основных показателей деятельности – количества созданных новых рабочих мест, перспективам развития в 2018 году и т.п. Комиссии по бюджету и экономической политике под руководством Михаила Носорева предстоит рассмотреть на одном из следующих заседаний информацию администрации по реализации мероприятий, направленных на преодоление монозависимости и повышение уровня социально-экономического развития территории.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
516
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1013
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1228
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1197
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
867
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
878
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1352
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1712
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1706
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3665
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3707
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3779
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
3243
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3335
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3897
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3322
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3823
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3522
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3617
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3518
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
3282
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2879
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3343
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11369
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3830
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2944
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2542
В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
 Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3095
В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
 В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3579
Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
 Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3100


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4222
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1566
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8443
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2323
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9155
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2720
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1316
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1655
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1551
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1298
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2927
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2747
Весь список

Мероприятия
В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
В ДК «Победа» пройдет гала-концерт лауреатов фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!»
Весь список
Популярное
за сегодня

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

580

Погрузчик снес световую опору на частный дом в Сызрани

496

Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов

449
за неделю

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1467

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1464

В Самаре назвали имя главного «Студента года 2017»

1302
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда