Депутаты Тольятти выступают за безотлагательное наведение порядка в нестационарной и уличной торговле

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На заседании Думы г.о.Тольятти 19 апреля была поддержана идея провести отдельное совещание с участием всех заинтересованных сторон по проблеме дислокации на территории Тольятти всевозможных объектов нестационарной торговли. Депутаты констатировали негативные тенденции в сфере потребительского рынка: хаотичное расположение торговых объектов; чрезмерная концентрация в одних и тех же местах павильонов, торгующих однородными товарами; близость к социальным объектам алкогольных точек; массовые нарушения закона. Народные избранники считают, что размещать объекты нестационарной торговли следует на основе единой концепции, с учетом требований законодательства, а также принимая во внимание критерии достаточности, потребности, хорошего внешнего вида.Обсуждение итогов реализации муниципальной программы «Развитие потребительского рынка в г.о.Тольятти…» никого в Думе г.о.Тольятти не оставляет равнодушным. Это и понятно: депутатам регулярно поступают сигналы от жителей, недовольных деятельностью объектов нестационарной и уличной торговли. На заседаниях комиссии по городскому хозяйству Думы очень часто озвучиваются факты различных злоупотреблений в сфере потребительского рынка. Порядка здесь как не было, так и нет – это в очередной раз продемонстрировало рассмотрение данного вопроса в стенах тольяттинского парламента.Депутатов интересовало, почему допускаются явные перекосы, в частности, в размещении пивных павильонов. Есть примеры, когда в радиусе конкретного дома функционирует по несколько точек, где реализуется этот алкогольный напиток. «Какая в том необходимость?!» - адресовали парламентарии чиновникам этот риторический вопрос. Справедливые нарекания депутатов руководителю управления потребительского рынка администрации г.о.Тольяттипарировать было нечем. Она ссылалась на то, что ограничения такого рода - по однотипным товарам - при размещении объектов нестационарной торговли законодательством не предусматриваются. Но это ведь не отменяет разумного подхода. По мнению заместителя председателя Думы, роль управления потребительского рынка в урегулировании проблемы с переизбытком тех или иных торговых точек, что называется, никакая. К сожалению, управление не следит за тем, чтобы брался в расчет и критерий обеспеченности населения той или иной группой товаров.И на заседании профильной комиссии, и на заседании Думы г.о.Тольятти поднимался также вопрос о том, что необходимо назначить ответственного за весь круг вопросов, связанных с торговлей. Пока же, как знаменитой юмореске, одно подразделение администрации отвечает за пуговицы, другое – за рукава, а в целом за качество сшитого костюма спросить не с кого. Характерным примером служит ситуация с недавно изданным постановлением о передаче в аренду десятков земельных участков для целей, не связанных со строительством, притом без проведения торгов. Как выяснилось, несмотря на то, что участки переданы под торговые точки, профильное управление администрации г.о.Тольятти не в курсе этих событий. К чести нового главы г.о.Тольятти Сергея Анташева, процесс передачи этих участков приостановлен – до проведения отдельного совещания с выяснением всех обстоятельств, в частности, относительно юридической чистоты постановления, а также по поводу его целесообразности…Председатель тольяттинской Думы, резюмируя выступления коллег, подчеркнул то, насколько назрела необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере потребительского рынка. Со стороны депутатского корпуса была выражена уверенность в том, что с новым руководителем городского округа эта наболевшая проблема будет урегулирована. Народные избранники в рамках своих полномочий готовы всячески содействовать главе г.о.Тольятти в наведении порядка в сфере потребительского рынка.