Депутаты Тольятти участвовали в памятных мероприятиях 7 и 8 мая
10 мая 2017 14:27
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7 мая в театре «Колесо» на торжественном мероприятии, посвященном 72-й годовщине Великой Победы, фронтовиков и тружеников тыла поздравляли глава городского округа Сергей Анташев и председатель тольяттинского парламента Дмитрий Микель. Кроме слов искренней признательности за вклад в дело Победы звучали и пожелания здоровья и активного
долголетия. Во время приёма ветеранам был подарен праздничный концерт.
8 мая в Портпоселке состоялась акция «Преемственность поколений». Мероприятие в нашем городе проводится ежегодно по инициативе комсомольцев Ставрополя-на- Волге и Тольятти, местного отделения партии «Единая Россия» и городского отделения общественной организации «Молодая Гвардия». В числе участников мероприятия был председатель Думы г.о.
Тольятти Дмитрий Микель, депутат Евгений Сакеев и другие. Почетными гостями праздника стали ветераны войны и труженики тыла. Минутой молчания участники акции почтили тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, и тех, кто возрождал страну в послевоенные годы. Собравшиеся возле берега Волги возложили цветы к памятному знаку погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ярким моментом акции стал флэшмоб «Вальс Победы».
В этот же день Тольятти посетил губернатор. Глава региона, глава городского округа, а также представители тольяттинского парламента во главе с председателем Думы приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в Парке Победы. Депутатский корпус был представлен заместителем председателя Думы Николаем Остудиным, депутатами Еленой
Сазоновой, Евгением Сакеевым, Алексеем Сазоновым, Сергеем Пономаревым, Станиславом Чеботарёвым.
Далее с участием более тысячи приглашенных в ДКИТе прошло торжественное собрание в честь 9 Мая, в числе почетных гостей от городского парламента были Дмитрий Микель и депутаты Николай Остудин, Константин Кузнецов, Владимир Бобров, Артем Анисимов Алексей Сазонов, и другие. После приветственной речи губернатора и торжественного награждения зрителям была представлена концертная программа актера театра и кино Сергея Маховикова с русским оркестром Тольяттинской филармонии.
Стоит отметить, что в эти дни множество мероприятий с участием депутатов прошло и на территории округов. Чаепития, полевая кухня и песни военных – непременные атрибуты таких праздничных встреч, в которых принимали участие Максим Гусейнов, Виктор Щербаков и другие народные избранники, сообщает пресс-служба Думы Тольятти.
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