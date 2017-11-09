Я нашел ошибку
Главные новости: 
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до 9 марта 2018 года.
Самарские организации приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность»
В рамках заключенного соглашения вузы намерены объединить научный, образовательный, инновационный и технологический потенциал для обеспечения развития кадрового потенциала Самарской Губернии.
Самарский университет и Поволжский православный институт подписали соглашение о сотрудничестве
Самарская область и Республика Казахстан активно сотрудничают во многих сферах, в частности, в сельском хозяйстве и промышленности. Большая часть продукции агропромышленного сектора соседнего государства поступает именно на самарский рынок.
Дмитрий Азаров принимает участие в работе XIV форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Общественные организации, связанные с КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией», в 2018 году по инициативе единороссов впервые получат поддержку из бюджета. Политолог считает, что необходима их лояльность перед президентскими выборами.
Единороссы впервые выделят из бюджета 50 миллионов рублей институту Жириновского
Завершение ремонта еще четырех автодорог предусмотрено в 2018 году.
В Самарской области в 2017 году проведен ремонт 109 автодорог
К участию приглашаются ученики 6-11 классов школ.
В СамГТУ пройдет многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
Застолье, которое вначале проходило мирно, через некоторое время прервалось конфликтом между гостями.
Застолье самарцев закончилось поножовщиной
10 площадок разместились в Автозаводском районе, 4 – в Центральном и 3 – в Комсомольском районе. 12 из них расположены на территориях школ, 5 – на территориях общего пользования внутри жилых кварталов. Площадки огорожены и оснащены турниками.
Депутаты Тольятти приняли участие в открытии 17 новых спортивных площадок
сегодня  Четверг, 9 ноября, 20:11
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/11:
USD 59.25
0.79
EUR 68.7
0.93
Искать
Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Депутаты Тольятти приняли участие в открытии 17 новых спортивных площадок

9 ноября 2017 16:25
104
10 площадок разместились в Автозаводском районе, 4 – в Центральном и 3 – в Комсомольском районе. 12 из них расположены на территориях школ, 5 – на территориях общего пользования внутри жилых кварталов. Площадки огорожены и оснащены турниками.
9 ноября во всех районах города состоялось торжественное открытие 17 новых спортивных площадок. В мероприятиях с местными жителями участвовали известные тольяттинские спортсмены, чьи достижения прославляют наш город далеко за его пределами.
Символические ленточки перерезали депутаты городской Думы, областного парламента, представители администрации города и спортивных школ Тольятти.

Финансирование строительства спортобъектов осуществляется из средств, предусмотренных на благоустройство. Таким образом, в каждом из 17 избирательных округов возведена новая спортивная площадка. В течение летнего периода депутаты держали на контроле ход выполнения этих работ, их качество и сроки.

Напомним, что 10 площадок разместились в Автозаводском районе, 4 – в Центральном и 3 – в Комсомольском районе. 12 из них расположены на территориях школ, 5 – на территориях общего пользования внутри жилых кварталов. Площадки огорожены и оснащены турниками.

Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель вместе с депутатом Бориславом Гринблатом открыли площадку в школе № 55. Обращаясь к местным жителям и спортсменам, Дмитрий Микель поздравил всех собравшихся от имени городских властей с радостным событием: «Уверен, что новые площадки позволят нам более эффективно вовлекать людей разных возрастов в занятия спортом. Они располагаются на территории школ и внутри кварталов в шаговой доступности. Пусть спортивные площадки станут местом, где ребята смогут сделать первые шаги к здоровому образу жизни, а может быть местом начала спортивной карьеры». Председатель Думы призвал жителей бережно относиться к новым спортивным объектам. Еще одна площадка в Комсомольском районе, расположенная на территории школы №75 была открытии при участии Владимира Боброва. В мкрн Поволжский на мероприятии присутствовал депутат Сергей Туманов.

В Автозаводском районе на территории школы №44 в открытии новой спортивной площадки участвовал Михаил Носорев – депутат Думы г.о. Тольятти, избранный по округу №2. «Монтировано основательное ограждение, уложено тартановое травмобезопасное покрытие. Рядом с площадкой установлены тренажёры, есть освещение, что позволит заниматься спортом даже вечером», - поделился своими впечатлениями Михаил Носорев. Эту площадку вместе с главой города открывали чемпионка Олимпиады-2016 в Рио-де- Жанейро гандболистка Ирина
Близнова, воспитанники и руководитель СДЮСШОР «Олимп» Андрей Степанов.

«Спортивных площадок в нашем городе должно быть как можно больше. Универсальные площадки во дворах играют большую роль в приобщении людей к здоровому образу жизни и занятиям спортом, ведь они находятся в шаговой доступности, и там может безвозмездно
заниматься любой желающий», - отметила депутат от избирательного округа №5 Елена Сазонова, присутствовавшая на открытии площадки в 9 квартале рядом с домом Ворошилова, 32б.

В Центральном районе новая универсальная площадка размещена на территории общего пользования у домов по ул. Ленина, 119 и ул. Карла Маркса, 168. Депутат Максим Васильев, представляющий в городской Думе избирательный округ №16, помог организовать церемонию открытия: пригласил выступить профессиональных спортсменов с показательными номерами по пауэрлифтингу и фристайлу с футбольным мячом. «Чтобы сберечь новые площадки нужно понемногу менять сознание горожан, работать с детьми и взрослыми. Отношение к общему имуществу, как к своему собственному должно стать нормой. Тогда общегородские объекты будут долго и успешно служить людям. На этой площадке постоянно бывают дети, так что, место её размещения выбрали правильно», - рассказал Максим Васильев, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
507
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1003
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1220
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1181
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
853
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
869
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1343
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1704
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1699
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3652
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3679
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3768
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
3234
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3323
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3879
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3305
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3812
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3515
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3594
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3511
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
3273
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2873
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3334
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11363
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3815
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2934
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2532
В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
 Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3087
В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
 В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3565
Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
 Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3094


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
3940
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1517
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8390
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2295
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
8886
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2698
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1160
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1629
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1508
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1273
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2901
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2721
Весь список

Мероприятия
Депутаты Тольятти приняли участие в открытии 17 новых спортивных площадок
В Самаре в ДК «Заря» пройдет Межнациональный фестиваль искусств «Во славу земли Самарской - 2017»
Самарцев приглашают в интерактивное путешествие «Литературная Армения»
Весь список
Популярное
за сегодня

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1296

Дмитрию Азарову приписали очень сильное влияние

390

Главе Тольятти Анташеву готовят отставку?

365
за неделю

Путин ответил на реплику экс-главы Самарской области Меркушкина

6742

По Красной Глинке бродит заблудившаяся рысь

2030

Какое будущее пророчат новому врио главы Самары Владимиру Василенко

1630
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда