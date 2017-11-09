Депутаты Тольятти приняли участие в открытии 17 новых спортивных площадок
9 ноября 2017 16:25
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Символические ленточки перерезали депутаты городской Думы, областного парламента, представители администрации города и спортивных школ Тольятти.
Финансирование строительства спортобъектов осуществляется из средств, предусмотренных на благоустройство. Таким образом, в каждом из 17 избирательных округов возведена новая спортивная площадка. В течение летнего периода депутаты держали на контроле ход выполнения этих работ, их качество и сроки.
Напомним, что 10 площадок разместились в Автозаводском районе, 4 – в Центральном и 3 – в Комсомольском районе. 12 из них расположены на территориях школ, 5 – на территориях общего пользования внутри жилых кварталов. Площадки огорожены и оснащены турниками.
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель вместе с депутатом Бориславом Гринблатом открыли площадку в школе № 55. Обращаясь к местным жителям и спортсменам, Дмитрий Микель поздравил всех собравшихся от имени городских властей с радостным событием: «Уверен, что новые площадки позволят нам более эффективно вовлекать людей разных возрастов в занятия спортом. Они располагаются на территории школ и внутри кварталов в шаговой доступности. Пусть спортивные площадки станут местом, где ребята смогут сделать первые шаги к здоровому образу жизни, а может быть местом начала спортивной карьеры». Председатель Думы призвал жителей бережно относиться к новым спортивным объектам. Еще одна площадка в Комсомольском районе, расположенная на территории школы №75 была открытии при участии Владимира Боброва. В мкрн Поволжский на мероприятии присутствовал депутат Сергей Туманов.
В Автозаводском районе на территории школы №44 в открытии новой спортивной площадки участвовал Михаил Носорев – депутат Думы г.о. Тольятти, избранный по округу №2. «Монтировано основательное ограждение, уложено тартановое травмобезопасное покрытие. Рядом с площадкой установлены тренажёры, есть освещение, что позволит заниматься спортом даже вечером», - поделился своими впечатлениями Михаил Носорев. Эту площадку вместе с главой города открывали чемпионка Олимпиады-2016 в Рио-де- Жанейро гандболистка Ирина
Близнова, воспитанники и руководитель СДЮСШОР «Олимп» Андрей Степанов.
«Спортивных площадок в нашем городе должно быть как можно больше. Универсальные площадки во дворах играют большую роль в приобщении людей к здоровому образу жизни и занятиям спортом, ведь они находятся в шаговой доступности, и там может безвозмездно
заниматься любой желающий», - отметила депутат от избирательного округа №5 Елена Сазонова, присутствовавшая на открытии площадки в 9 квартале рядом с домом Ворошилова, 32б.
В Центральном районе новая универсальная площадка размещена на территории общего пользования у домов по ул. Ленина, 119 и ул. Карла Маркса, 168. Депутат Максим Васильев, представляющий в городской Думе избирательный округ №16, помог организовать церемонию открытия: пригласил выступить профессиональных спортсменов с показательными номерами по пауэрлифтингу и фристайлу с футбольным мячом. «Чтобы сберечь новые площадки нужно понемногу менять сознание горожан, работать с детьми и взрослыми. Отношение к общему имуществу, как к своему собственному должно стать нормой. Тогда общегородские объекты будут долго и успешно служить людям. На этой площадке постоянно бывают дети, так что, место её размещения выбрали правильно», - рассказал Максим Васильев, сообщает пресс-служба Думы г.о. Тольятти.
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