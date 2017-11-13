Депутаты Тольятти приняли бюджет 2018 года в первом чтении
13 ноября 2017 09:17
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Предварительно проект бюджета был рассмотрен профильными комиссиями в разрезе каждого главного распорядителя средств. Рекомендации комиссий будут переданы в работу согласительной комиссии, которая начнётся на следующей неделе.
«Завершен, по сути, первый этап рассмотрения всех бюджетных вопросов: это не только сам проект бюджета, но и все основополагающие документы – итоги социально-экономического развития, прогноз на будущий период, основные направления бюджетной политики, программа приватизации, - пояснил председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель. - Всё это дает основу для дальнейшей работы в согласительной комиссии, где уже детально будут обсуждаться как доходы, так и расходы. Притом, предварительная, довольно объемная работа в части расходов была проведена при рассмотрении проектов муниципальных программ».
Таким образом, основные характеристики бюджета городского округа Тольятти на 2018 год утверждены на следующем уровне: общий объем доходов – 6,740 млрд рублей, общий объем расходов – 6,975 млрд рублей, дефицит – 235 млн рублей. Основными доходообразующими источниками в 2018 году являются налоговые доходы, которые составляют 82,66% собственных доходов бюджета или 5,145 млрд рублей. Из них: налог на доходы – 3,233 млрд рублей, земельный налог – 895 млн рублей, налог на имущество физических лиц – 450 млн рублей, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 328 млн рублей. Основная часть неналоговых доходов сформирована за счет поступлений в виде арендной платы за пользование имуществом – 736 млн рублей.
Ключевая рекомендация для согласительной комиссии касается рассмотрения возможности увеличения налоговых и неналоговых доходов.
Отдельным предметом обсуждения стала величина муниципального долга. В 2017 году он ожидается на уровне 5,9 млрд рублей, а уже в 2018 году – 6,12 млрд рублей. Председатель комиссии по бюджету Михаил Носорев отметил, что динамика его роста пугающая. За последние пять лет, начиная с 2012 года, муниципальный долг вырос почти в два раза – с 3,19 млрд рублей. Соответственно, увеличивается объем средств на его обслуживание. Как отмечается в заключении Контрольно-счетной палаты г.о. Тольятти, эта расходы в 2018 году запланированы в сумме 556 млн рублей, что на 51 млн рублей больше в сравнении с ожидаемым исполнением бюджета за 2017 год. К этому вопросу, скорее всего, в ближайшее время депутаты вернутся.
Кроме того, целый блок рекомендаций, с которыми предстоит поработать согласительной комиссии, касается возможности увеличения финансирования вопросов социальной сферы, к примеру, дополнительного образования детей, а также доведения в 2018 году средней заработной платы педагогических работников до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации. Наряду с этим депутаты предлагают оптимизировать расходы, целесообразность которых вызывает вопросы не только на фоне напряженного бюджета и нехватки средств. К примеру, расходы на установку системы контроля по биометрии в УСК «ОЛИМП» предлагается убрать даже из Приложения № 13. Кроме того, рекомендовано снизить расходы на органы управления, муниципальные учреждения, обеспечивающие деятельность ОМС.
В результате работы согласительной комиссии будет сформирована окончательная редакция бюджета, которая будет представлена к утверждению во втором чтении.
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