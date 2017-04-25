Депутаты Думы г.о. Тольятти поздравили филармонию города с юбилеем

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Тольяттинская Филармония подошла к своему празднику с насыщенной программой празднования и позитивным настроем на будущее.В 1980 году в Тольятти был открыт филиал Куйбышевской государственной филармонии. В апреле 1992 года глава администрации города Николай Уткин (ныне возглавляющий Совет старейшин при Думе г.о. Тольятти) подписал постановление о преобразовании филиала Куйбышевской государственной филармонии в филармонию города Тольятти.История филармонии начиналась с проката иногородних музыкантов, а сегодня это учреждение культуры по праву является одним из наиболее важных и востребованных в Самарской области. В Тольяттинской филармонии базируется три собственных оркестра: джазовый, симфонический и оркестр русских народных инструментов. Почти 70% репертуара для местной аудитории сегодня производят или в какой-то мере обеспечивают именно местные коллективы.С 20 по 23 апреля в Тольяттинской филармонии прошли четыре больших юбилейных концерта с приглашёнными российскими и зарубежными музыкантами. Председатель Думы г.о. Тольяттипосетил один из этих праздничных концертов и поздравил коллектив и директора филармонии с юбилеем: «Тольяттинская Филармония играет важнейшую, культурную роль для ценителей живой музыки нашего города. Огромная заслуга в этом принадлежит грамотному руководителю и профессиональному коллективу, который заботливо бережет и развивает славные традиции музыкального искусства. Высокой оценки заслуживает накопленный опыт организационного и финансового администрирования. Отрадно, что особое внимание уделяется музыкальному воспитанию юных тольяттинцев. От души желаю полные зрительные залы на ваших концертах, благодарных слушателей, верных друзей и партнёров! Пусть культурная жизнь Тольяттинской филармонии бьет ключом, а музыканты прославляют наш город на других творческих площадках и продолжают повышать культурный уровень тольяттинцев на концертах».Ежегодно филармония проводит более 200 концертов, как в своём зале, так и на различных площадках города и области. В 2016 году фестиваль Тольяттинской филармонии «Классика OPEN FEST» получил поддержку Министерства культуры РФ и был включен в Федеральную целевую программу «Культура России».