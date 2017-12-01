Депутаты Думы Тольятти поздравили с Днём хоккея ХК «Лада» и всех болельщиков

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Депутатский корпус городской Думы поздравляет вас с праздником! В 2017 году эту праздничную дату отметят в России в десятый раз. По инициативе президента Федерации хоккея России в 2007 году праздник был включен в календарь для развития и популяризации российского хоккея. В последние годы выступления российской сборной на Чемпионатах мира демонстрируют, как растёт уровень отечественного хоккея и крепнет интерес к нему со стороны болельщиков.Для Тольятти этот праздник особенный, поскольку в нашем городе пишется своя история хоккея. Славные победы ХК «Лада» в Чемпионатах России по хоккею, Кубке Европы, Кубке МХЛ и Континентальном Кубке свидетельствуют о крепких традициях по воспитанию сильных и результативных игроков.От имени депутатов Думы г.о. Тольятти желаю всем болельщикам и спортсменам крепкого здоровья, успехов и спортивной удачи, бодрости и новых побед!Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель