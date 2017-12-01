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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Депутаты Думы Тольятти обсудили с жителями города итоги программы благоустройства

1 декабря 2017 15:53
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Главной темой стало подведение итогов реализации городской программы благоустройства и партийного проекта «Городская среда», реализуемого «Единой Россией».
30 ноября в Комсомольском районе Тольятти прошла встреча руководства города и депутатов с общественностью. Мероприятия такого формата становятся традиционными – ранее они состоялись во всех районах города в ноябре и в августе текущего года. Первые лица города рассказывают о преобразованиях в жизни Тольятти, а горожане делятся своими проблемами и пожеланиями.

На встречу с общественностью в ДК «ТольяттиАзот» прибыли председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель и другие депутаты, избранные от этого района в городскую Думу: Борислав Гринблат, Сергей Туманов, кроме того, депутат Юрий Сачков. С приветственным словом выступили первый заместитель председателя Самарской губернской Думы Екатерина Кузьмичева и заместитель министра промышленности и технологий Самарской области Олег Волков. Вёл встречу глава администрации Комсомольского района Артём Анисимов.

Главной темой стало подведение итогов реализации городской программы благоустройства и партийного проекта «Городская среда», реализуемого «Единой Россией». Представители администрации рассказали жителям о новых спортивных и детских игровых площадках, которые были установлены на территории района минувшим летом, доложили в цифрах объёмы выполненного ремонта дорог и тротуаров, внутриквартальных проездов и парковочных «карманов». Всего в Комсомольском районе 238 дворов, из них в 2017 году отремонтированы полностью или частично – 42 двора. Участники встречи никак не могли обойти стороной тему благоустройства знаковых мест.

Понятно, что за один год не сделать всё, что запланировано, но многие вопросы, которые ранее не решались десятилетиями, сегодня уже решены или глубоко прорабатываются. Об этом говорил в своём выступлении председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель: «Раньше город собственными силами решал вопросы благоустройства. Теперь для этого объединены усилия и финансы федеральных, региональных и городских уровней. Мы продолжим ремонт дорог и мест общего пользования, но всё, что касается преобразований во дворах – напрямую зависит от активности жителей. Гарантируем поддержку депутатов по вашим вопросам».

Хотя центр этого района довольно компактный – здесь достаточно мест, которые горожане хотят видеть благоустроенными и красивыми. После просьб и пожеланий жителей, высказанных на аналогичной встрече в августе 2017 года, изменения по многим объектам налицо. На новой набережной Комсомольского района, практически, закончен монтаж новой современной спортивной площадки. Достигнута договорённость о завершении строительства лестницы за счёт спонсорской помощи предприятия «ТольяттиАзот». На Певческом поле, опять же, при поддержке спонсоров началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, где будет бассейн, ледовая арена и универсальный спортивный зал. На месте разрушенного кинотеатра «Маяк» проведено несколько субботников. Разрабатывается проект обустройства сквера. Приближен момент разрешения ситуации по скверу рядом с парком Комсомольского района, много лет огороженному забором. Его благоустройство ещё предстоит проработать, но начало этой работе положено. Наконец, жители микрорайона Фёдоровка выразили благодарность депутатам Думы Тольятти и, в частности, председателю депутатского корпуса Дмитрию Микелю за то, что город нашёл возможность и отсыпал асфальтогранулятом жизненно-важную дорогу ведущую на станцию «Канал».

Напомним, что аналогичные встречи прошли и в двух других районах Тольятти. В Автозаводском районе участвовали в мероприятии депутаты городской Думы: Михаил Носорев, Александр Родионов и Лариса Руднева, а в Центральном районе отвечали на вопросы местных
жителей: Валерий Рудуш, Евгений Сакеев и Ирина Сафронова. Председатель Думы Дмитрий Микель в ходе этих встреч рассказал о планах по благоустройству на ближайший период, и о приоритетах в этой работе, определённых депутатами. 
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