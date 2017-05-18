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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Ассоциация городов Поволжья проработала вопросы благоустройства и экологии

18 мая 2017 16:27
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Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель 17 мая вместе с руководителями органов местного самоуправления городов Поволжья принял участие в заседании Ассоциации в Нижнем Новгороде.
Председатель Думы г.о. Тольятти Дмитрий Микель 17 мая вместе с руководителями органов местного самоуправления городов Поволжья принял участие в заседании Ассоциации в Нижнем Новгороде. Повестка в этом году была посвящена организации работы по благоустройству городских территорий и общественных пространств в рамках Года экологии в России, а также бюджетной обеспеченности городов.

В заседании Ассоциации городов Поволжья в этом году принял участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко, первые лица 20 городов, в том числе, председатель Ассоциации, мэр города Казани Ильсур Метшин. В рамках обсуждения вопросов, связанных с благоустройством городских территорий и общественных пространств, с докладами выступили главы Нижнего Новгорода, Самары, Стерлитамака, Пензы и Чебоксар.

Олег Мельниченко поприветствовал участников мероприятия от имени Полпреда Президента РФ в ПФО и отметил, что активность членов Ассоциации городов Поволжья способствует внедрению на законодательной основе инициатив, способствующих реальному улучшению качества жизни жителей по всей стране. Принимающая сторона в лице главы администрации столицы ПФО Сергей Белов поделилась опытом организации совместной работы администрации города, общественных организаций и территориального общественного самоуправления в сфере благоустройства и экологии. Глава Самары Олег Фурсов рассказал об опыте благоустройства частного сектора столицы нашего региона.

Председатель тольяттинского парламента Дмитрий Микель, который является также членом Правления Ассоциации городов Поволжья, отметил, что для Тольятти также актуальны вопросы вовлечения горожан в совместную работу с органами местного самоуправления по благоустройству и созданию комфортной среды.

Руководители муниципальных образований из Ассоциации городов Поволжья 20 городов помимо заседания посетили парк им.1 Мая, ознакомились с экспозицией муниципального казенного учреждения «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода» на Нижегородской ярмарке, а также осмотрели современный микрорайон «Седьмое небо».

Председатель Ассоциации городов Поволжья, мэр Казани Ильсур Метшин, отметил, что в городах Поволжья идёт большая работа по благоустройству общественных пространств. Руководители городских администраций, по словам председателя Ассоциации, учатся другу друга механизмам работы в разных сферах муниципального управления, чтобы вернуться в свои города и реализовывать их у себя. Отметим, что обсуждение проектов благоустройства было связано с предстоящей
реализацией федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». 

В очередной раз обсуждалась проблема недостаточности налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований. Участники дискуссии сошлись в едином мнении, что необходимо пересмотреть законодательные нормы по регулированию данного направления на федеральном уровне. Поскольку от обеспеченности местных бюджетов напрямую зависит решение вопросов, обсуждавшихся на заседании, сообщает пресс-центр Думы г.о. Тольятти.

Фото   kzn.ru 
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