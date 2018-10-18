Александр Манаков: "Очень рад, что депутаты пришли к компромиссу"

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В Тольяттинской городской думе 18 октября состоялось очередное заседание.



После выборов спикера, которым стал единоросс Николай Остудин, депутаты внесли изменения в регламент Думы.



Александр Манаков, директор ООО «Центр информационной медицины, помощник депутата Госдумы РФ Калашникова:



- Я, конечно, следил по новостям за ситуацией в Тольяттинской городской думе, и очень рад, что депутаты пришли к компромиссу, потому что даже худой мир лучше доброй ссоры. Да и задачи у всех народных избранников одни: не будоражить народ, а добиваться решения экономических, социальных проблем, существующих в городе. Если идти на конфронтацию, то когда главными-то вопросами заниматься? Депутаты должны служить народу — вот это основное, я считаю, а не посты и должности.





Фото: citytraffic.ru

