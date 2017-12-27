Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил работников МЧС с Днём спасателя

133

От имени депутатов Думы городского округа Тольятти поздравляю вас с профессиональным праздником!Людей, трудящихся в частях пожарной охраны, служб спасения и других подразделениях Министерства чрезвычайных ситуаций отличают мужество и стойкость, высочайший уровень подготовки и оперативность реагирования. Именно спасатели и пожарные, зачастую, первыми оказывают помощь людям, оказавшимся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью. Такую работу способны выполнять только люди, сильные морально и физически.Наряду с федеральными структурами МЧС Тольятти был одним из немногих российских городов, где в конце 90-х годов силами энтузиастов была создана городская «Служба спасения». Свой официальный статус она получила в 2000 году. Её сотрудники продолжают оперативно оказывать экстренную помощь жителям города даже в самых сложных ситуациях.Желаю вам от всего депутатского корпуса Думы г.о. Тольятти крепкого здоровья, как можно меньше тревожных вызовов, стойкости и уверенности в своих силах, благополучия и удачи!Председатель Думыгородского округа ТольяттиД.Б. Микель