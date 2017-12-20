Дума Тольятти выражает соболезнования семье Юрия Яковлевича Рыбалко в связи с тяжёлой утратой

286

Трагически погиб ветеран труда, член общественного Совета ветеранов Куйбышевгидростроя Юрий Яковлевич Рыбалко.Юрий Яковлевич принимал непосредственное участие в строительстве крупнейших заводов Тольятти: «АВТОВАЗ», «Тольяттиазот», «Синтезкаучук», «Куйбышевфосфор» и других. Он длительное время работал заместителем начальника «Куйбышевгидростроя» по промышленному строительству. К трудовой деятельности в нашем городе Юрий Яковлевич приступил 53 года назад. Несмотря на преклонный возраст, он активно участвовал в жизни ветеранского сообщества города.За свой безупречный труд, за особые заслуги перед городским сообществом Юрий Яковлевич 1 июня 2017 года был награждён Почётным знаком Думы городского округа Тольятти.Дума г.о. Тольятти выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Яковлевича Рыбалко.