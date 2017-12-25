Дмитрий Микель и Сергей Анташев вручили детям-сиротам Тольятти ключи от новых квартир

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В преддверии Нового года в администрации Тольятти председатель Думы и глава города передали 13 детям-сиротам ключи от новых квартир. Всего депутаты и администрация города в 2017 году изыскали средства на 59 квартир для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот.Председатель городской Думы, приветствуя собравшихся, отметил, что депутаты городской Думы в 2017 году сделали со своей стороны всё возможное, чтобы предоставление квартир произошло до Нового года.Напомним, что решением Думы Тольятти на жильё для детей-сирот было выделено 66,7 млн рублей. После того, как администрация приобрела 37 квартир, на рынке недвижимости Тольятти возник дефицит жилых помещений, удовлетворяющих строгим требованиям областного правительства. Жильё для детей-сирот должно быть площадью не менее 33 квадратных метров, с чистовой отделкой и оснащением: сантехникой, кухонной плитой и т.п. Нашлись квартиры чуть большей площади. Понадобились дополнительные средства.Парламентарии пошли навстречу администрации, приняв на внеочередном заседании соответствующие поправки в бюджет. Это нормальная практика, когда решается один из наиболее важных для города социальных вопросов. Были предусмотрены дополнительные средства на покупку оставшихся 22 квартир. Если бы не оперативное решение возникших вопросов, то квартиры пришлось бы передавать только в 2018 году.В ответном слове дети-сироты и их опекуны поблагодарили администрацию города и областное правительство. Для любого человека иметь свой дом – большое счастье. Многим до сих пор не верится, что для них такой день настал. Тем более, ключи от собственных квартир эти ребята получили в канун Нового года, что стало отличным подарком.В этот раз дети-сироты получат квартиры в новом современном красивом доме на одной из оживлённых улиц Автозаводского района. Дмитрий Микель подчеркнул, что этой категории граждан необходимо особое внимание и поддержка. Государство оказывает помощь, в частности, в Тольятти по мере изыскания ресурсов жильё детям-сиротам приобретается регулярно. Городским властям в этом оказывают содействие социально-ответственные застройщики.«Я уверен, что мы подарили новогоднее настроение новым владельцам собственных квартир. Желаю им беречь своё жильё, жить в комфортных условиях и оставаться в Тольятти! Учиться здесь, работать, создавать семьи и растить детей!», – напутствовал ребят председатель Думы Дмитрий Микель.