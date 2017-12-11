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Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Депутаты Думы Тольятти рекомендовали администрации активнее привлекать доходы в бюджет

11 декабря 2017 10:36
108
Депутаты Думы Тольятти рекомендовали администрации активнее привлекать доходы в бюджет Отмечено, что показатели выполненной работы не в полной мере соотносятся с поступлением денег в бюджет.
Отмечено, что показатели выполненной работы не в полной мере соотносятся с поступлением денег в бюджет.
 
6 декабря на очередном заседании городского парламента депутаты рассмотрели информацию администрации Тольятти о поступлении налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 9 месяцев 2017 года. Итогом рассмотрения стала рекомендация комиссии по бюджету и экономической политике и Думы в адрес администрации – активизировать привлечение доходов в бюджет и пересмотреть механизм оценки этой работы, чтобы оценивать её можно было по конкретным суммам средств, поступившим в казну, а не по показателям выполнения отдельных мероприятий. 
 
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель, в ходе рассмотрения этого вопроса заострил внимание коллег и представителей администрации, что показатели выполненной работы не в полной мере соотносятся с поступлением денег в бюджет: «Мы уже говорили о том, что очень многие мероприятия не содержат конкретных показателей достижения результата. К примеру, установлены параметры по выполнению или не выполнению, а сколько дополнительных доходов в рублях поступило в результате этой работы в бюджет непонятно. Планы такие не ставятся, соответственно у главных администраторов, ответственных за эти направления работы, нет чёткого представления – за что они отвечают, каков должен быть результат».
 
Депутаты согласились, что «работа ради работы» - не может быть конструктивным способом насыщения городского бюджета. Мероприятия, вроде «проведение оценки исполнения программы приватизации муниципального имущества» или «подготовка запросов в компетентные органы для устранения причин, препятствующих налогообложению» отражают лишь процесс деятельности служащих администрации.
Так как от наполнения бюджета города напрямую зависит финансирование социально-значимых направлений жизни города, депутаты контролируют полноту и своевременность поступления средств в бюджет. Этот вопрос регулярно рассматривается на заседаниях Думы. За все 9 месяцев текущего года неоднократно принимались решения, направленные на увеличение доходной части бюджета. Были установлены объективные коэффициенты и проценты для определения размера арендной платы за использование земельных участков, определён размер платы за увеличение площади частных земельных участков, утверждена методика расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и т.д.
 
В решении Думы депутаты отметили недостаточное исполнение мероприятий по привлечению налоговых и неналоговых доходов. В частности, это касается слабого исполнения Программы приватизации муниципального имущества, которое не превысило 10,6% от запланированного уровня (целевой показатель – 46,3 млн рублей, а фактическое поступление 4,9 млн рублей). Аналогичные замечания к недостаточной эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, поступление средств от которых вместо запланированных 10,5 млн составило 3,8 млн рублей (36,8%). Депутаты обратили внимание на необходимость активизировать работу по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов – по ним в бюджет поступило не 11,5 млн, как значится в плане, а всего 2,6 млн рублей (23,4%). Председатель комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев озвучил ключевые рекомендации. В частности, администрации следует активизировать работу ряда подразделений по поступлению налоговых и неналоговых доходов.
 
Основная задача исполнительного органа – более эффективная работа над доходами. Этот тезис звучал и при рассмотрении вопроса о бюджете 2018 года. Депутаты отмечают недостаточную эффективность работы главных администраторов доходов. Это касается имущественного и земельного блока.
 
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