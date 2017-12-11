Депутаты Думы Тольятти рекомендовали администрации активнее привлекать доходы в бюджет
11 декабря 2017 10:36
108
Отмечено, что показатели выполненной работы не в полной мере соотносятся с поступлением денег в бюджет.
6 декабря на очередном заседании городского парламента депутаты рассмотрели информацию администрации Тольятти о поступлении налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 9 месяцев 2017 года. Итогом рассмотрения стала рекомендация комиссии по бюджету и экономической политике и Думы в адрес администрации – активизировать привлечение доходов в бюджет и пересмотреть механизм оценки этой работы, чтобы оценивать её можно было по конкретным суммам средств, поступившим в казну, а не по показателям выполнения отдельных мероприятий.
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель, в ходе рассмотрения этого вопроса заострил внимание коллег и представителей администрации, что показатели выполненной работы не в полной мере соотносятся с поступлением денег в бюджет: «Мы уже говорили о том, что очень многие мероприятия не содержат конкретных показателей достижения результата. К примеру, установлены параметры по выполнению или не выполнению, а сколько дополнительных доходов в рублях поступило в результате этой работы в бюджет непонятно. Планы такие не ставятся, соответственно у главных администраторов, ответственных за эти направления работы, нет чёткого представления – за что они отвечают, каков должен быть результат».
Депутаты согласились, что «работа ради работы» - не может быть конструктивным способом насыщения городского бюджета. Мероприятия, вроде «проведение оценки исполнения программы приватизации муниципального имущества» или «подготовка запросов в компетентные органы для устранения причин, препятствующих налогообложению» отражают лишь процесс деятельности служащих администрации.
Так как от наполнения бюджета города напрямую зависит финансирование социально-значимых направлений жизни города, депутаты контролируют полноту и своевременность поступления средств в бюджет. Этот вопрос регулярно рассматривается на заседаниях Думы. За все 9 месяцев текущего года неоднократно принимались решения, направленные на увеличение доходной части бюджета. Были установлены объективные коэффициенты и проценты для определения размера арендной платы за использование земельных участков, определён размер платы за увеличение площади частных земельных участков, утверждена методика расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социального найма и т.д.
В решении Думы депутаты отметили недостаточное исполнение мероприятий по привлечению налоговых и неналоговых доходов. В частности, это касается слабого исполнения Программы приватизации муниципального имущества, которое не превысило 10,6% от запланированного уровня (целевой показатель – 46,3 млн рублей, а фактическое поступление 4,9 млн рублей). Аналогичные замечания к недостаточной эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий, поступление средств от которых вместо запланированных 10,5 млн составило 3,8 млн рублей (36,8%). Депутаты обратили внимание на необходимость активизировать работу по заключению договоров на размещение нестационарных торговых объектов – по ним в бюджет поступило не 11,5 млн, как значится в плане, а всего 2,6 млн рублей (23,4%). Председатель комиссии по бюджету и экономической политике Михаил Носорев озвучил ключевые рекомендации. В частности, администрации следует активизировать работу ряда подразделений по поступлению налоговых и неналоговых доходов.
Основная задача исполнительного органа – более эффективная работа над доходами. Этот тезис звучал и при рассмотрении вопроса о бюджете 2018 года. Депутаты отмечают недостаточную эффективность работы главных администраторов доходов. Это касается имущественного и земельного блока.
Добавить комментарий
Комментарии
- 19 июля 2017
Задержанным оказался 30-летний безработный. Криминал
576
- 10 марта 2017
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
1077
- 28 февраля 2017
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
1270
- 27 февраля 2017
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
1309
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
923
- 22 февраля 2017
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
938
- 5 июля 2016
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
1407
- 29 февраля 2016
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1759
- 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1762
- 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
Главным приоритетом станет производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3715
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3807
- 27 сентября 2014
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3856
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
3322
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
3383
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3964
- 21 сентября 2014
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
3390
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3871
- 20 сентября 2014
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3575
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3689
- 14 сентября 2014
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3591
- 13 сентября 2014
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
3358
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2915
- 7 сентября 2014
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
3386
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
11433
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3903
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2984
- 6 сентября 2014
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2593
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
3143
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3635
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
3149
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5463
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2007
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8907
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2671
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10407
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3049
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2468
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1647
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2013
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1909
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1603
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3236
Мероприятия