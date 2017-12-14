Депутаты Думы Тольятти провели общероссийский день приёма граждан
14 декабря 2017 11:56
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12 декабря в День Конституции, как и на всей территории Российской Федерации, депутаты городского парламента с 12 до 20 часов по местному времени вели приём граждан по личным вопросам. Испытывающие различные жизненные трудности горожане, обратившись в Думу, получили разъяснения как от депутатов, так и от юристов и аналитиков из аппарата Думы. В день государственного праздника тольяттинцев принимали и на территориях избирательных округов.
По поручению Президента РФ общероссийский день приёма граждан ежегодно проводится по всей стране с 12 декабря 2013 года. Его проводят руководители федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления.
Одним из ключевых вопросов, прозвучавших в ходе приёма граждан председателем Думы, стало начисление непомерно большой суммы налога на имущество одному из жителей Тольятти за парковочное место в подземном гараже. В его квитанции значилась сумма в 7-8 раз больше, чем у соседей. Председатель Думы Дмитрий Микель согласился, что этот вопрос нужно оперативно повторно выносить на обсуждение депутатского корпуса. «Повторно», потому что недавно ставки этого налога рассматривались в Думе участниками «круглого стола» в присутствии представителей администрации, налоговой службы, бизнеса и других заинтересованных сторон. Юристы Думы разъяснили: целесообразно выделить в натуре свою долю из общего имущества, направить совместно с другими собственниками нежилого помещения в Министерство имущественных отношений Самарской области заявление об определении вида фактического использования объекта недвижимого имущества…
На приёме у заместителя председателя Думы Николая Остудина был тольяттинец, пытающийся в судах доказать, что бывшие работодатели должны были доплачивать ему за вредные условия труда. Однако документального подтверждения этому этапу трудовой биографии нет. Вдобавок он намеревается вернуть себе утерянную в результате мошеннических действий квартиру. В общем, целый клубок проблем. Депутат и сотрудники аппарата Думы искали ответ на вопрос, с чего начать, чтобы распутать этот клубок…
К председателю комиссии по городскому хозяйству Алексею Альшину на приём пришёл ветеран труда, возмущённый ростом платы за тепло. С нынешнего года сумма в квитанции за квартплату в его семье выросла значительно. Разъяснения нескольких инстанций обратившегося на приём не устроили. В Думе ветерану была предложена помощь в подготовке обращения в ГЖИ, так как целесообразна проверка расчёта тепловой нагрузки на дом.
Председатель комиссии по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями Нина Болканскова проконсультировала женщину, опасающуюся сноса индивидуального жилого дома. Как выяснилось, тревоги напрасны, поскольку документы на недвижимое имущество у обратившейся оформлены грамотно.
Будет ли востребована в городе уникальная методика работы с детьми, раскрывающая таланты даже при наличии диагноза «Задержка психического развития» (ЗПР)? Об этом шла речь на приёме у председателя комиссии по социальной политике Александра Родионова. По мнению депутата, авторам методики есть смысл объединить усилия с одной из тольяттинских НКО, располагающей помещением и материальной базой. Обратившемуся было обещано также, что комиссия по социальной политике Думы будет ходатайствовать перед департаментом образования об оказании содействия и поддержки интересному проекту.
Заместитель председателя Думы Александр Денисов подготовил по результатам приёма граждан ряд обращений по решению проблем жителей дома по ул. Баныкина, 20 в Центральном районе Тольятти. Кроме того, в ходе его приёма прозвучала озабоченность горожан тем, что после постройки моста через Волгу в районе с. Климовка в город хлынет поток транзитного транспорта, но депутат успокоил граждан, что основной поток будет направлен в обход Тольятти.
А к председателю комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию Бориславу Гринблату обратились родители подростка, которому поставлен диагноз «аутизм». Семья из трёх человек нуждается в жилье. Они несколько лет подряд ездили по стране, пытаясь найти эффективное лечение недуга, в итоге вернулись в Тольятти. Им предстоит начать с получения регистрации по месту пребывания, чтобы дальше рассмотреть варианты заселения по договору соцнайма или иные варианты получения жилья.
По итогам приёма граждан можно уверенно сказать, что ни один из обратившихся людей не ушёл без ответа и намеченного плана действий. Ни один вопрос не обошли стороной, всё внимательно и предметно обсудили и проговорили конкретные пути решения проблем.
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