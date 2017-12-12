Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил горожан с Днем Конституции

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От имени депутатов Думы г.о.Тольятти поздравляю вас с Днем Конституции!Это большой государственный праздник, призванный напомнить о том, какое значение в жизни каждого человека и всего народа имеет Основной закон. Социальный характер государства, провозглашенный Конституцией России, по-прежнему задает вектор решений всех уровней власти, включая и органы местного самоуправления Тольятти. Продолжая оставаться гарантом развития правового государства, открытого гражданского общества, Основной закон наделяет нас всеми правами и свободами, необходимыми для поступательного движения вперед.Искренне желаю тольяттинцам, чтобы они, руководствуясь возможностями, данными Основным законом, могли успешно осуществлять жизненные планы, направленные на благо семьи, малой родины, региона и всего российского государства.Председатель Думыгородского округа ТольяттиД.Б.Микель