Дума г.о.Тольятти форсирует выделение городу средств на ремонт внутриквартальных проездов

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Выходя из подъезда своего дома, каждый из нас хочет идти по ровно уложенному асфальту, без трещин и ям. Соответственно, вопросы благоустройства внутриквартальных проездов, дворовых территорий многоквартирных домов всегда фигурируют и в наказах к депутатам, и в обращениях в Думу г.о.Тольятти. В городском парламенте эти проблемы находятся в центре внимания. Вопрос получения средств на эти цели поднимался в рамках обсуждения отчетов о выполнении соответствующих муниципальных программ на комиссии по городскому хозяйству и на заседании Думы.Как известно, оптимальным сроком проведения работ по благоустройству является период с мая по сентябрь. Поэтому ежегодно депутаты тольяттинского парламента принимают меры для того, чтобы своевременно был определен фронт работ, а, значит, исполнительная власть могла бы оперативно подготовить конкурсную документацию, провести тендеры, по результатам которых заключаются договоры с подрядчиками. Вот и в нынешнем году в преддверии теплого сезона Дума г.о.Тольятти в рамках своих полномочий решает вопрос, связанный с выделением для Тольятти из областного бюджета средств на ремонт автомобильных дорог внутри кварталов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.Напомним, что этот вопрос был поставлен еще в ходе собрания депутатов всех уровней, состоявшегося в стенах Думы г.о.Тольятти в октябре минувшего года. На этом мероприятии обсуждались расходы, необходимые для реализации социально значимых проектов нашего города, предлагаемые к включению в проект областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Собравшиеся сформулировали ряд приоритетов, в их числе указывались и работы по благоустройству внутриквартальных проездов. Объемы этих работ известны, по поводу их востребованности со стороны населения нет никаких сомнений. Тольяттинцы с нетерпением ждут начала таких работ, общественность следит за их ходом, участвует в их приемке.В данный момент тольяттинский парламент совместно с администрацией городского округа прилагает усилия для того, чтобы финансирование работ по ремонту внутриквартальных проездов было открыто. В связи со сменой команды в исполнительной власти есть уверенность в том, что в нынешнем году средства на благоустройство дорог внутри кварталов будут расходоваться по-хозяйски рачительно. Народные избранники заверяют областное руководство в том, что будут держать ход этих работ на контроле.