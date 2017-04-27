Я нашел ошибку
Главные новости: 
На иждивении у подсудимого находятся двое детей, сожительница беременна третьим ребенком.
За неуплату алиментов 28-летний житель Пестравского района лишился свободы
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров автобуса «ПАЗ», семеро из которых после оказания медицинской помощи отпущены домой, еще один пострадавший госпитализирован.
Появились подробности крупной дорожной аварии в Жигулевске
Отобранные в месте разлива соляной кислоты образцы почвы оказались загрязнены легкорастворимыми солями - в количествах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Россельхознадзор: Завершено расследование по факту загрязнения почвы соляной кислотой в Камышлинском районе
Тампонирование остается самым действенным способом борьбы с неплатежами, практически все должники оплачивают квитанции в первые пару суток после ограничения подачи услуг.
Одиннадцать самарцев с начала года остались без канализации из-за долгов
Двое грабителей в Тольятти напали на инвалида
Двое грабителей в Тольятти напали на инвалида
В Самаре и в Тольятти под колеса попали подросток и девочка
В Самаре и в Тольятти под колеса попали подросток и девочка
Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России
Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России
Последнюю ракету «Союз-У» запустят с Байконура 22 февраля
Последнюю ракету «Союз-У» запустят с Байконура 22 февраля
сегодня  Четверг, 27 апреля, 15:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/04:
USD 56.31
0.46
EUR 61.51
0.72
Искать
Новости /  Новости Тольятти /  Новости Думы г.о. Тольятти  

Дума г.о.Тольятти форсирует выделение городу средств на ремонт внутриквартальных проездов

27 апреля 2017 09:41
126
Дума г.о.Тольятти форсирует выделение городу средств на ремонт внутриквартальных проездов
Вопрос решают в преддверии теплого сезона.

Выходя из подъезда своего дома, каждый из нас хочет идти по ровно уложенному асфальту, без трещин и ям. Соответственно, вопросы благоустройства внутриквартальных проездов, дворовых территорий многоквартирных домов всегда фигурируют и в наказах к депутатам, и в обращениях в Думу г.о.Тольятти. В городском парламенте эти проблемы находятся в центре внимания. Вопрос получения средств на эти цели поднимался в рамках обсуждения отчетов о выполнении соответствующих муниципальных программ на комиссии по городскому хозяйству и на заседании Думы.

Как известно, оптимальным сроком проведения работ по благоустройству является период с мая по сентябрь. Поэтому ежегодно депутаты тольяттинского парламента принимают меры для того, чтобы своевременно был определен фронт работ, а, значит, исполнительная власть могла бы оперативно подготовить конкурсную документацию, провести тендеры, по результатам которых заключаются договоры с подрядчиками. Вот и в нынешнем году в преддверии теплого сезона Дума г.о.Тольятти в рамках своих полномочий решает вопрос, связанный с выделением для Тольятти из областного бюджета средств на ремонт автомобильных дорог внутри кварталов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Напомним, что этот вопрос был поставлен еще в ходе собрания депутатов всех уровней, состоявшегося в стенах Думы г.о.Тольятти в октябре минувшего года. На этом мероприятии обсуждались расходы, необходимые для реализации социально значимых проектов нашего города, предлагаемые к включению в проект областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Собравшиеся сформулировали ряд приоритетов, в их числе указывались и работы по благоустройству внутриквартальных проездов. Объемы этих работ известны, по поводу их востребованности со стороны населения нет никаких сомнений. Тольяттинцы с нетерпением ждут начала таких работ, общественность следит за их ходом, участвует в их приемке.

В данный момент тольяттинский парламент совместно с администрацией городского округа прилагает усилия для того, чтобы финансирование работ по ремонту внутриквартальных проездов было открыто. В связи со сменой команды в исполнительной власти есть уверенность в том, что в нынешнем году средства на благоустройство дорог внутри кварталов будут расходоваться по-хозяйски рачительно. Народные избранники заверяют областное руководство в том, что будут держать ход этих работ на контроле.





Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова. Новости Думы г.о. Тольятти
408
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
649
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны. Новости Думы г.о. Тольятти
538
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
390
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
484
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля. Новости Тольятти
935
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
1366
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего... Новости Тольятти
1179
  • 28 сентября 2014
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
3141
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет. Новости Тольятти
3100
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них. Происшествия
3342
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября.  Новости Тольятти
2848
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль. Новости Тольятти
2871
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя. Новости Тольятти
3496
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал. Криминал
2832
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем. Новости Тольятти
3281
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей. Новости Тольятти
3030
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется. Новости Тольятти
3129
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки. Происшествия
3082
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита.  Новости Тольятти
2879
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог. Новости Тольятти
2572
  • 7 сентября 2014
Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
18:01 / Опубликованы цены седана LADA Granta после фейслифта
 В комплектации "норма" с новой внешностью автомобиль не изменил своей прежней цены. Новости Тольятти
2907
Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
17:01 / Обнаженная девушка бегала по улицам Тольятти
 С диагнозом наркотического отравления она отправлена в психиатрическую клинику. Новости Тольятти
10864
Храм Православного института открылся в Тольятти
15:10 / Храм Православного института открылся в Тольятти
 Пока храм продолжает строится на пересечении улиц Юбилейной и Свердлова. Новости Тольятти
3293
В России почтят память погибшего состава
12:01 / В России почтят память погибшего состава "Локомотива"
 Сегодня пройдут поминальные мероприятия и богослужения. В стране
2635
  • 6 сентября 2014
Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
18:20 / Тольяттинец будет осужден за предложенную взятку таможеннику
 В Димитровграде у него было обнаружено нарушение закона Таможенного союза. Новости Тольятти
2217
В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
16:38 / В Тольятти водитель сбил женщину на пешеходном переходе
 Пострадавшая с травмами госпитализирована. Новости Тольятти
2791
В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
12:38 / В Тольятти произошло крупное ДТП с участием 6 автомобилей
 В результате четыре человека доставлены в больницу. Новости Тольятти
3197
Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
10:36 / Тольяттинский гонщик занял третье место на чемпионате страны по спидвею
 Вчера в Салавате завершился Личный Чемпионат России. Новости Тольятти
2744
  • 31 августа 2014
В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
11:34 / В Центральном районе Тольятти загорелась крыша дома
 Огонь тушили 22 пожарных. Новости Тольятти
3332


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
691
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
938
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1127
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2495
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1455
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6225
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
371
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
823
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2043
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3064
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3146
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12085
Весь список

Мероприятия
Проект «Музыка модерна» представит в Самаре программу, посвященную испанским композиторам
Самарцев приглашают на открытие велосезона
В Самаре проведут рейды по пешеходным переходам
Весь список
Популярное
за сегодня

Назначен новый главврач больницы имени Пирогова

895

Супруги из Самары выиграли миллион в лотерею

287

На трассе М5-Урал в Самарской области столкнулись 14 машин

278
за неделю

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

2817

Суд выдал исполнительный лист к Администрации и главе Самары для обеспечения марша 23 апреля на проспекте Ленина

2344

В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»

2162
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Светкина Галина Дмитриевна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда