Владимир Пирожков: «Если мы сможем связать массовое прозводство с авиакосмичеcкой техникой, это будет новый импульс городу и области».
Промышленный дизайнер, который сотрудничал с мировыми брендами, прокомментировал новость о своей встрече с руководством региона.
«Самара и Тольятти - разницы я не вижу. Самара - это серьезнейший авиакосмический кластер, а в Тольятти массовое производство сложной техники. Если мы сможем связать массовое прозводство с авиакосмической техниой, будет интересно. Это новый шаг, который может придать новый импульс городу и области. Есть много новых совместных проектов, один из которых - персональный транспорт для передвижения в пространстве, персональный конвертоплан. Это как мобильный телефон - в свое время мы не подозревали, что в кармане может быть телевизор. Мы говорим о том, что если мы отвяжемся от дорог, это то же самое, что произошло с мобильным телефоном, когда он отвязался от провода. Мы сможем быть в любое время, в любом месте. Это передвижение в пространстве и во времени, мы сэкономим время. Это абсолютно реально, проект предлагается, мы работаем над этим. Мы говорили об этом на встрече с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, руководством авиакора, ЦСКБ "Прогресс", руководством Самарского университета».
фото: vsluh.ru
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