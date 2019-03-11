«Золотая Маска» в кино и онлайн
11 марта 2019 21:03
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В программе «Золотой Маски» в кино»-2019 три спектакля, ставшие номинантами и лауреатами национального театрального конкурса. В этом году это балет и две драматические постановки.
«Экман/Геке/Нахарин», МАМТ
23 марта в 20.00 программу откроет прямая трансляция вечера балета и современного танца «Экман/Геке/Нахарин» в исполнении артистов Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
Все три одноактных балета номинированы на премию: «Тюль» Александра Экмана и «Одинокий Джордж» Марко Геке соревнуются с классическими балетами, а «Минус 16» Охада Нахарина — в номинации «Современный танец». В конкурсе также участвует прима-балерина МАМТа Оксана Кардаш (номинация «женская роль в балете/современном танце»).
«Хореограф Экман нам предлагает свой взгляд на классический балет: юмористический, но при этом доброжелательный, - говорит о спектакле «Тюль» худрук балета Театра Станиславского и Немировича-Данченко Лоран Илер. - Он по своей сценической изобретательности и безграничной фантазии является одним из самых важных хореографов своего поколения».
«Хореография этого молодого немца казалась неисполнимой для российских артистов: анафемски сложная по координации, неимоверно быстрая, чрезвычайно скупая, почти механическая, лишенная внешней эмоциональности и принципиально не совпадающая с музыкой, - описывает балет «Одинокий Джордж» Татьяна Кузнецова в «Коммерсанте». - «Одинокого Джорджа» Геке сочинил, узнав о смерти 100-летней гигантской черепахи, последней в своем биологическом виде, - получился пластический вопль о тотальном одиночестве и бессильных попытках найти контакт с миром».
«Музыкальная основа состоит преимущественно из обработанных еврейских народных мелодий, а танцы сначала выглядят смехотворно простодушными, - писала в «Российской газете» после премьеры балета «Минус 16» Анна Галайда. - Но два десятка танцовщиков - мужчин и женщин, унифицированных черными костюмами-тройками, - нагнетают энергию, чтобы выплеснуть ее в танце, который уже не раз обошел мир».
«Вишневый сад», Лев Додин
Спектакль «Вишневый сад» Малого драматического театра - Театра Европы 14 апреля в 19.00 представит оригинальное прочтение пьесы Чехова в режиссуре Льва Додина. В 2015 году постановка получила «Золотую Маску» как лучший спектакль большой формы.
Раневская в этом «Вишневом саде» - молодая и прекрасная Ксения Раппопорт, и спектакль, кажется в первые минуты, мог бы быть о любви. Но нет - центральной фигурой здесь будет Лопахин Данилы Козловского. Во втором акте «мужичок» наберет силу и станет упиваться новым статусом и деньгами. Дразнясь и впадая в ярость, Лопахин празднует покупку сада и выставляет хозяев за двери зала - спектакль Додина застроен так, что актеры находятся в партере среди зрителей. Варю играет Елизавета Боярская, Шарлотту Ивановну - Татьяна Шестакова, Фирса - Сергей Курышев.
«Последняя пьеса Чехова - самая исторически достоверная, практически историческая хроника, и в то же время - самое пророческое его провидение и предсказание. Трудно себе представить, каким даром исторического самосознания надо обладать, чтобы за четырнадцать лет так точно ощутить то, что случится с Россией и с миром. (...) Посему, оставаясь исторической хроникой, пьеса продолжает и сегодня быть актуальным текстом и становится своего рода мифом о непредсказуемости истории, о ее предвиденности, о беспомощности человека перед лицом жизни и судьбы, о его удивительной силе и ответственности перед жизнью и судьбой, о его возможности и праве сохранять себя и быть верным себе», - говорит Лев Додин.
«Гамлет/Коллаж», Робер Лепаж
Завершением программы 23 мая в 20.00 станет трансляция спектакля Театра наций «Гамлет/Коллаж». Все роли трагедии Шекспира сыграет Евгений Миронов. В 2015 году спектакль получил несколько номинаций на «Золотую Маску».
«Этот коллаж появился на свет в результате моих долгих размышлений и бесед с охваченным энтузиазмом русским актером, - рассказывает режиссер спектакля, знаменитый канадец Робер Лепаж. - Мы мечтали узнать друг у друга нечто новое о современной актерской игре, о новых способах рассказать историю, о Шекспире. И я должен признаться, что на протяжении всего процесса постановки был восхищен работой моего главного партнера и не могу не склонить свою голову в знак уважения перед проявлением такой смелости, актерской щедрости и истинного таланта».
«Гамлет/Коллаж» – первая работа Робера Лепажа в Москве. Во всем мире знают его спектакли «Обратная сторона луны», «Проект Андерсон», «Липсинк», а также знаменитое шоу Цирка дю Солей «Kа». В спектакле «Гамлет/Коллаж» использованы новейшие методы работы с видеоизображением, в центре композиции - особым образом запрограммированный куб-конструктор.
Прямые трансляции спектаклей «Золотой Маски» пройдут в кинотеатрах более 60 городов. Зрители европейской части России и Уральского региона, в том числе самарцы, смогут посмотреть спектакли в прямой спутниковой трансляции.
Программу реализуют «Золотая Маска» и арт-объединение CoolСonnections при поддержке Министерства культуры РФ.
«Три толстяка» и «Дон Кихот» онлайн
В четверг, 7 марта, стартовала программа «Золотая Маска» онлайн», которая представит прямые трансляции спектаклей фестиваля в Интернете.
Для онлайн-трансляций выбрали три спектакля из конкурсной программы этого года: дилогию по мотивам романа Юрия Олеши «Три толстяка. Эпизод 1. Восстание» и «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце» Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова в постановке Андрея Могучего, а также балет «Дон Кихот» Санкт-Петербургского театра балета им. Л. Якобсона в постановке Йохана Кобборга.
Генеральный интернет-партнер проекта - Яндекс, на главной странице сайта и можно найти онлайн-трансляции. Запись спектаклей будет доступна в течение года на сайте goldenmask.ru.
7 и 9 марта в 20.00 по самарскому времени транслируют две части спектакля Андрея Могучего «Три толстяка». У спектакля 7 номинаций на «Золотую Маску».
«Блокбастер, феерия, цирковой балаган - любое из этих определений подходит к двухсерийной (и это не предел, продолжение следует!) антиутопии Андрея Могучего. И ни одно его не исчерпывает, - пишет эксперт «Золотой Маски» Юлия Клейман. - Здесь на отвесной стене выводит формулы полубезумный ученый Гаспар Арнери, под колосники взмывает отряд светлой космической энергии «Розовые дамы», прямо над головами зрителей теряет равновесие подстреленный канатоходец Тибул, на сцену в клубах дыма выезжает танк. А все потому, что сгусток темной энергии Т3 захватил власть, и народ поднял восстание. Спектакль насквозь прошит легко считываемыми знаками массовой культуры: от артековских панамок до саундтрека к «Твин Пиксу», и аллюзии на современность возникают сами собой. Временем действия становится грандиозная катастрофа, которая неизвестно когда началась, и неясно, закончится ли. После первых двух частей исход битвы техничного и уверенного в себе зла и на редкость рассеянного и неряшливого добра все еще под вопросом, но апокалиптический хаос завораживает сам по себе».
26 марта в 20.00 в онлайн-трансляции покажут балет «Дон Кихот», поставленный в театре балета им. Л. Якобсона датским хореографом Йоханом Кобборгом.
«Йохан Кобборг, всемирно признанный и всемирно любимый премьер Датского Королевского балета и Королевского балета в Лондоне, знаток и беспримерный интерпретатор хореографии Августа Бурнонвиля, в год 200-летия Мариуса Петипа поставил свою версию одного из культовых балетов русского француза. Вместе с художником-постановщиком - знаменитым французом с русскими корнями Жеромом Капланом, - рассказывает эксперт «Золотой Маски» Наталия Звенигородская. - В этом вареве множество ингредиентов соединены в нужных пропорциях. Особая культура мелкой пластики и оптимизации пространства от школы Бурнонвиля, юмор и вкус к пантомиме из Англии, кристальная архитектоника массовых сцен и победность солирующего танца от Мариуса Петипа. Игровая стихия - от автора московского «Дон Кихота» Александра Горского. И все это - в обволакивающей атмосфере уютного датского хюгге».
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