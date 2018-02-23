Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самарской государственной филармонии

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23 и 24 февраля в Самарской государственной филармонии (ул.Фрунзе, 141) пройдет Зимний Грушинский фестиваль.2018 год - юбилейным для Грушинского фестиваля. 50 лет прошло с первого слета любителей авторской песни в память о подвиге их товарища Валерия Грушина, который погиб, спасая детей.За полвека фестиваль превратился в туристической бренд Самарской области, уникальное социокультурное явление, объединяющее тысячи людей по всему миру.Юбилейные мероприятия стартуют традиционными концертами Зимнего Грушинского фестиваля в Самарской филармонии. В фестивале примут участие известные исполнители: Александр Городницкий, Галина Хомчик, Роман Ланкин, Леонид Сергеев, Грушинское трио, Юлия Зиганшина, Павел Пиковский, Алексей Зыков, Ромарио, Анатолий Киреев, Ирина и Андрей Колесниковы, Дмитрий Бикчентаев, Юрия Карпов, Алексей Аполинаров, Константин Зарубин и другие.Программа Фестиваля:23 февраля, 16:00 – Александр Городницкий;23 февраля, 19:00 – Юбилейный гала-концерт «Сверим наши песни»;24 февраля, 16:00 – Роман Ланкин и Юлия Зиганшина. Концерт «Ретроспектива»;24 февраля, 19:00 – Заключительный концерт и «Чайхана».