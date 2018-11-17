Завершает работу Международный культурный форум в Санкт-Петербурге

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Форум подарил встречи с легендарными деятелями искусств, коллегами из других стран и регионов.Новый, современный взгляд на многие процессы в культуре, открытый диалог, споры, разные мнения... Бесценный опыт и впечатления.Концерт-диалог со зрителями с участием лучших российских артистов и наших юных артистов на новой сцене Мариинского театра. Гордость России, передает департамент культуры и молодежной политики Самары.На фото: Денис Мацуев и оркестр Валерия Гергиева