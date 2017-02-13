Юрий Иванов: «Молодежь должна знать свои исторические корни, историю своего края и государства».

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«Молодежь должна знать свои исторические корни, откуда они взялись, что было до них, историю своего края, государства, вооруженных сил и казачества. Безусловно это очень интересные вещи, события. И молодежь активно откликается на эти мероприятия, которые проводятся именно с историческим уклоном. В ходе этой экспедиции будет показана определенная выучка, элементы выносливости, элемент слаженности. Это интересно и познавательно. Это будет своеобразная визитная карточка Самарской области».