Юных самарцев приглашают на праздник с героями "Простоквашино"
21 июля 2018 10:53
195
В субботу и воскресенье 21 и 22 июля на Чкаловском спуске волжской набережной в Самаре пройдут развлекательные мероприятия «Деревня Простоквашино» (0+).
Детей и взрослых ждут встречи с любимыми героями мультфильма, а также игры, конкурсы и угощение сырниками со сметаной от бренда «Простоквашино».
Время: с 13:00 до 19:00, пишет Самру.ру.
Вход свободный.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
21 июля 2018 10:26
Они обратились к чиновникам в твиттере. Социум
182
20 июля 2018 18:27
В него вошли Борис Акунин, Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая, Ксения Собчак и другие. Социум
263
20 июля 2018 17:40Ольга Куранда: "Я за плановый подход к решению задач, касающихся создания комфортных условий проживания людей на территории региона"
Она считает, что совместная работа над стратегией развития области поможет пробудить активность в гражданах. Социум
206
Здравоохранение
20 июля 2018 16:29
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС. Здравоохранение
264
20 июля 2018 15:36
По уровню поражённости ВИЧ-инфекцией Самарская область сместилась с третьего на пятое место в РФ среди регионов. Здравоохранение
244
19 июля 2018 19:32
Сегодня ведомственные награды получили главный врач чемпионата Армен Бенян и замминистра Татьяна Сочинская. Здравоохранение
323
Новости медицины
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
75
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
414
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
307
Туризм
20 июля 2018 13:18
Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Туризм
146
19 июля 2018 11:24
Самым женским можно назвать маршрут «Москва — Рим». Туризм
211
11 июля 2018 13:25
Ростуризм опубликовал обновленный черный список гостиниц, завышающих цены в период Чемпионата мира по футболу. Туризм
471
Образование
19 июля 2018 12:30
По окончанию школы ее выпускники получат сертификат на 4 образовательных кредита. Образование
192
17 июля 2018 11:47
В Рособрнадзоре назвали возраст самого старшего участника ЕГЭ- 2018. Образование
305
12 июля 2018 16:02
«Конкурс грантов Росмолодежи – это еще одна возможность для развития не только образовательных организаций, но и для самой молодежи. Такой... Образование
444
Культура
21 июля 2018 11:40
На нем музыканты будут играть для гуляющих. Культура
160
21 июля 2018 10:53
Он в течение двух дней состоится на набережной Волги. Культура
194
21 июля 2018 09:20
Он пройдет 21-22 июня в помещениях Музея Модерна. Культура
222
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
875
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1128
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
1124
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
466
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
524
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
692
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2247
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2695
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1186
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1143
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1096
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2802
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1869
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3043
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
366
Мероприятия