Юных самарцев приглашает "Волшебная зима в Муми-доле"

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Ребят ждут любимые герои, веселые игры, занимательные новогодние мастер - классы, сказочное теневое представление и, конечно, главные символы Нового года: Дед Мороз и ёлка. Приглашают в гости всех, кому от 3 до 11 лет, и даже тех, кто старше или младше, но влюблен в муми-троллей и и их друзей! Приглашают как индивидуальных посетителей, так и для групп школьников и ребятишек из детского сада.Для организованных групп: с 19 по 27 декабря.Для индивидуальных посетителей: 28,29,30 декабря и 3,4,5 января.Информация по телефону: 332-11-22