Юнармейцы ЦСКА/Самара приняли участие в гала-концерте художественного творчества среди военнослужащих

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В выходные в Окружном Доме офицеров состоялся большой праздник армейского творчества «Виктория-2016». В роли чтецов, музыкантов и артистов выступили военные, гражданский персонал и члены их семей Самарского гарнизона. Победители отборочных туров в разных жанрах рассказали со сцены о боевой службе, Родине, о славных подвигах нашего народа в Великой Отечественной войне. Жюри оценивали выступления конкурсантов по степени выразительности, артистичности, технике речи и другим критериям сценических выступлений.Наравне с военнослужащими зрителями и участниками гала-концерта стали юнармейцы самарского филиала ЦСКА. Ребята с интересом слушали выступление старших товарищей, от души аплодировали понравившимся номерам, вручали грамоты, кубки и призы лауреатам.Финалисты отправятся на региональный смотр и телевизионный фестиваль армейской песни «Когда поют солдаты», которые пройдут весной в Самаре и Екатеринбурге. А самые артистичные военнослужащие представят регион в Москве на фестивале армейской песни «Катюша».