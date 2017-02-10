Юлия Рутберг: «Я не столько чтец, сколько на дуде игрец. Самарские зрители оказали мне большую честь».

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«Я читаю стихи, чтобы вы продолжали уметь думать, чтобы вы помнили, на каком прекрасном языке мы имеем возможность разговаривать. Чтобы не уходила в песок потрясающая русская поэзия, потому что сначала было Слово, а потом все остальное. Мне кажется, что наш язык и наша наша культура это предмет нашей колоссальной гордости. Я об этом с большим удовольствием напоминаю и предлагаю то, что мне нравится. Многие люди потом хотят это перечитать сами или читают детям. Стихи я выбираю, основываясь на своих предпочтениях. Я привыкла делать то, что мне нравится, я позволяю себе такую роскошь. Я уже взрослая девочка. Артист, какого бы пола он ни был, должен выходить на сцену с тем, что ему дорого, что ему нравится. Я не говорю сейчас о репертуарных спектаклях, где я часть целого. Здесь я сама — целое. Программа, которую я привезла в этот раз, можно назвать «Все мы родом из детства». Я не столько чтец, сколько на дуде игрец, я не в формате. Я еще рассказываю о своей жизни, о том, что в моей жизни было примечательного. Что-то я потом уже не рассказываю, что-то добавляется новое. Это личное, да. Личное, переходящее в общественное. Актер — это профессия, а наполнение этой профессии — это личность. Вот мне самарцы оказали большую честь, скупив на одну артистку тысячу билетов. Наверное потом, что я для них Личность. И это большая награда для Артиста, когда его воспринимают не просто как трудягу, а как человека».