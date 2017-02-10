Юлия Рутберг: «Я не столько чтец, сколько на дуде игрец. Самарские зрители оказали мне большую честь».
«Я читаю стихи, чтобы вы продолжали уметь думать, чтобы вы помнили, на каком прекрасном языке мы имеем возможность разговаривать. Чтобы не уходила в песок потрясающая русская поэзия, потому что сначала было Слово, а потом все остальное. Мне кажется, что наш язык и наша наша культура это предмет нашей колоссальной гордости. Я об этом с большим удовольствием напоминаю и предлагаю то, что мне нравится. Многие люди потом хотят это перечитать сами или читают детям. Стихи я выбираю, основываясь на своих предпочтениях. Я привыкла делать то, что мне нравится, я позволяю себе такую роскошь. Я уже взрослая девочка. Артист, какого бы пола он ни был, должен выходить на сцену с тем, что ему дорого, что ему нравится. Я не говорю сейчас о репертуарных спектаклях, где я часть целого. Здесь я сама — целое. Программа, которую я привезла в этот раз, можно назвать «Все мы родом из детства». Я не столько чтец, сколько на дуде игрец, я не в формате. Я еще рассказываю о своей жизни, о том, что в моей жизни было примечательного. Что-то я потом уже не рассказываю, что-то добавляется новое. Это личное, да. Личное, переходящее в общественное. Актер — это профессия, а наполнение этой профессии — это личность. Вот мне самарцы оказали большую честь, скупив на одну артистку тысячу билетов. Наверное потом, что я для них Личность. И это большая награда для Артиста, когда его воспринимают не просто как трудягу, а как человека».