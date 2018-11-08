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Новости /  Общество /  Культура  

XI Музыкальный фестиваль «Мариинский» в Самаре

8 ноября 2018 15:35
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10 и 11 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета трижды выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
10 и 11 ноября на сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) трижды выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Коллектив представит три крупных программы, в которых прозвучит как классика, так и редко исполняемые произведения.

10 ноября состоятся два концерта – в 13:00 и 19:00, дневное выступление, как и прежде, благотворительное.

11 ноября концерт начнется в 13:00.

Выступления станут продолжением традиции проведения ежегодного музыкального фестиваля «Мстиславу Ростроповичу» в Самаре, который в этом году изменит свой формат: одиннадцатый сезон пройдет под названием «Музыкальный фестиваль «Мариинский» в Самаре», а концепция и возможности фестиваля будут расширяться.

10 ноября в 15:30 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится пресс-конференция, посвященная XI Музыкальному фестивалю «Мариинский». В мероприятии примут участие художественный руководитель музыкального фестиваля «Мариинский» Валерий Гергиев, представители Правительства Самарской области, генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Наталья Глухова, член правления, директор по делам корпорации и специальным проектам Нестле в России и Евразии Андрей Бадер, передает пресс-служба облправительства. 



Фото:  wiki-org.ru
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