XI Музыкальный фестиваль «Мариинский» в Самаре

163

Коллектив представит три крупных программы, в которых прозвучит как классика, так и редко исполняемые произведения.10 ноября состоятся два концерта – в 13:00 и 19:00, дневное выступление, как и прежде, благотворительное.11 ноября концерт начнется в 13:00.10 ноября в 15:30 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится пресс-конференция, посвященная XI Музыкальному фестивалю «Мариинский». В мероприятии примут участие художественный руководитель музыкального фестиваля «Мариинский» Валерий Гергиев, представители Правительства Самарской области, генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета Наталья Глухова, член правления, директор по делам корпорации и специальным проектам Нестле в России и Евразии Андрей Бадер, передает пресс-служба облправительства.Фото: wiki-org.ru