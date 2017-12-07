Выставка «Коллажи Жака Превера» откроется в Самаре
7 декабря 2017 10:21
102
С 12 по 26 декабря в Самарском литературном музее в рамках фестиваля «Французская осень», организованного Альянс Франсез Самара, пройдет выставка «Коллажи Жака Превера».
Писатель, поэт, либреттист, автор киносценариев и диалогов, Жак Превер был гениальным творцом, оставившим обширное и разнообразное наследие. В 2017 году, по случаю 40-летней годовщины смерти Превера, во всем мире проводятся мероприятия в его честь. Выставка «Коллажи Жака Превера», подготовленная ассоциацией Fatras-Succession Prévert, знакомит зрителя с малоизвестной стороной творчества художника – коллажами из личного собрания Жака Превера и фондов Национальной библиотеки Франции. В Самаре выставка организована Альянс Франсез Самара совместно с Самарским литературным музеем.
В рамках выставки пройдут следующие мероприятия:
12 декабря 18.00 – открытие выставки, показ короткометражных фильмов, снятых молодыми французскими режиссерами на стихи Жака Превера, чтение стихов Жака Превера и презентация новых переводов. Вход свободный.
14 декабря 18.00 – показ полнометражного анимационного фильма по сценарию Жака Превера «Король и птица» (1979г, режиссер Поль Гримо, реставрированная версия, по сказке Г.Х. Андерсена «Пастушка и трубочист»). Вход 50 руб.
19 декабря 19.00 – поэтические впечатления с Драм'n'Слово. Григорий Битнев и Флоранс Трёй читают стихи Жака Превера под аккомпанемент Павла Куприянова (пианино). Вход свободный.
23 декабря 12.00 - семейная мастерская по коллажу. Стоимость участия: 200 руб – для одного человека, 250 руб – семейный билет (родитель + ребенок).
Выставка и мероприятия пройдут в Самарском литературном музее, ул.Фрунзе, 155.
Выставка проходит в рамках фестиваля «Французская осень».
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 декабря 2017 11:29
Разработаны маршруты патрулирования территории лесного фонда. Социум
15
7 декабря 2017 10:28
Во втором полугодии около 100 проверенных в рамках акции автолюбителей оказались в должниках. Социум
107
7 декабря 2017 09:46
Представители футбольного клуба "Крылья Советов" войдут в состав жюри на тематическом поединке. Социум
88
Здравоохранение
6 декабря 2017 16:34
1 декабря в столице Республики Татарстан состоялся X юбилейный Всероссийский форум службы крови, на котором традиционно собрались представители учреждений... Здравоохранение
151
6 декабря 2017 16:29
Она стала победительницей в номинации «Ветераны». Здравоохранение
225
5 декабря 2017 14:26
Для участия в данном мероприятии были приглашены эксперты в области онкологии из Германии. Здравоохранение
372
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
442
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
634
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
510
Туризм
6 декабря 2017 12:50
Город занял в рейтинге седьмое место. Туризм
168
4 декабря 2017 12:58
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
449
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
236
Образование
5 декабря 2017 16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом. Образование
386
5 декабря 2017 14:37
Его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Образование
415
4 декабря 2017 20:38
На лекцию приглашаются студенты и сотрудники Политеха и других вузов. Образование
373
Культура
7 декабря 2017 10:21
Выставка проходит в рамках фестиваля «Французская осень». Культура
101
6 декабря 2017 14:03
Его проводит Национально культурная автономия казахов. Культура
162
6 декабря 2017 13:53
В рамках мероприятия состоится открытие историко-документальной выставки о Надежде Крупской. Культура
186
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
295
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
362
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
466
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5405
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1975
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8870
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2649
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10345
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3023
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2388
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1628
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1982
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1877
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1581
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3212
Мероприятия