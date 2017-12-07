Выставка «Коллажи Жака Превера» откроется в Самаре

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С 12 по 26 декабря в Самарском литературном музее в рамках фестиваля «Французская осень», организованного Альянс Франсез Самара, пройдет выставка «Коллажи Жака Превера».Писатель, поэт, либреттист, автор киносценариев и диалогов, Жак Превер был гениальным творцом, оставившим обширное и разнообразное наследие. В 2017 году, по случаю 40-летней годовщины смерти Превера, во всем мире проводятся мероприятия в его честь. Выставка «Коллажи Жака Превера», подготовленная ассоциацией Fatras-Succession Prévert, знакомит зрителя с малоизвестной стороной творчества художника – коллажами из личного собрания Жака Превера и фондов Национальной библиотеки Франции. В Самаре выставка организована Альянс Франсез Самара совместно с Самарским литературным музеем.В рамках выставки пройдут следующие мероприятия:12 декабря 18.00 – открытие выставки, показ короткометражных фильмов, снятых молодыми французскими режиссерами на стихи Жака Превера, чтение стихов Жака Превера и презентация новых переводов. Вход свободный.14 декабря 18.00 – показ полнометражного анимационного фильма по сценарию Жака Превера «Король и птица» (1979г, режиссер Поль Гримо, реставрированная версия, по сказке Г.Х. Андерсена «Пастушка и трубочист»). Вход 50 руб.19 декабря 19.00 – поэтические впечатления с Драм'n'Слово. Григорий Битнев и Флоранс Трёй читают стихи Жака Превера под аккомпанемент Павла Куприянова (пианино). Вход свободный.23 декабря 12.00 - семейная мастерская по коллажу. Стоимость участия: 200 руб – для одного человека, 250 руб – семейный билет (родитель + ребенок).Выставка и мероприятия пройдут в Самарском литературном музее, ул.Фрунзе, 155.Выставка проходит в рамках фестиваля «Французская осень».